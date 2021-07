Die Well-Brüder und Gerhard Polt feiern 40 Jahre Zusammenarbeit in den Kammerspielen.

Von Egbert Tholl, München

Jetzt sind's auch wieder da, die Well-Brüder und Gerhard Polt und feiern im Schauspielhaus der Kammerspiele die ersten 40 Jahre ihrer Zusammenarbeit, für welche man ja auch etliche Jahre mitzählen muss, als noch ein anderer Well dabei war und sie Biermösl Blosn hießen. Aber seit 2012 halt nicht mehr. Deswegen nun einfach "40 Jahre Polt/Well".

Das Geburtstagsprogramm bedeutet, gerade von den drei Musikanten her, die Wiederkehr des Bekannten inklusive aller (musikalischer) Kunststücke, eine Manifestation. Freilich nutzten auch die Wells die Zeit der oktroyierten Auftrittspause fürs Erfinden einiger neuer Kreationen wie etwa dem sehr schönen Lied vom "Alpinismo tropical", welcher quasi durchorganisiertes Saufen in den Bergen bedeutet, wenn man dort wegen des Klimawandels nicht mehr Skifahren kann. Ansonsten, eh klar und in gewohnter und erprobter Manier, Gewerbegebiet, Freiwillige Feuerwehr, Söder, Dobrindt, CSU, aber auch Maskendeals und AfD ("Asyl für Deppen").

Und dann ist da noch Gerhard Polt, geistig in umwerfender Verfassung. Resümee der 40 Jahre: Mit drei Millionen Kilometern im Transporter leisteten sie ihren Beitrag zur gegenwärtigen Umweltsituation. Dann erfindet er, phänotypisch und brillant, einige grandiose Typen. Einer beobachtet mit einer Drohne seine Nachbarn beim Lockdown-Grillen und zählt die Würste. Schlawiner und Egoisten lässt Polt erstehen, ein Ungar verteidigt den Stacheldraht seiner Heimat als Rettung des Abendlands vor den Flüchtenden, als Weinexperte redet Polt fabelhaften Unsinn und wenn einer nicht schwimmen kann, dann soll er halt ersaufen - wir sind immer die anderen. Viele herrliche Wortdrechseleien, freundlichste Boshaftigkeit, rhetorische Brillanz und am Ende wird Polt ernst wegen der Situation der Kammerspiele: "Wir haben gehört, dass man dieses schönen Haus finanziell einkürzen will. Wenn ihr auch dagegen seid, dann sind wir begeistert."