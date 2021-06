Die Eröffnungspremiere der nun zu Ende gehenden Spielzeit, hatte keinen leichten Start. Walter Braunfels "Die Vögel", uraufgeführt 1920 am Nationaltheater und seinerzeit viel gespielt in ganz Europa, erlebte in der Regie von Frank Castorf auf der Drehbühne von Aleksandar Denić vor gerade mal 50 Zuschauern im Oktober 2020 die erste Vorstellung, bevor der erneute Lockdown einsetzte.

Webers "Freischütz" war in der kühnen szenischen Fassung von Dmitri Tcherniakov mit Golda Schultz als Agathe und Pavel Černoch als Max im Februar sogar noch gar nicht vor Publikum zu sehen, sondern nur 30 Tage im Video on demand des Livestreams. Zu den Opernfestspielen können bei den Wiederaufnahmen beider Produktionen wenigstens je 700 Besucher in den natürlich ausverkauften Vorstellungen dabei sein; aber vielleicht darf ja in den nächsten Wochen noch um ein paar Plätze aufgestockt werden.

Als "Oper für alle" auf dem Max-Josephs-Platz und auf dem Marstallplatz gibt es drinnen wie draußen mit Krassimira Stoyanova in der Titelpartie eine konzertante "Aida" (17. Juli) unter dem 85-jährigen Zubin Mehta, der lange Jahre neben Sir Peter Jonas als Intendant Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper war. Auch die letzte Vorstellung der ersten Festspiel-Premiere "Tristan und Isolde" mit Jonas Kaufmann und Anja Harteros (in der nächsten Spielzeit singen Stuart Skelton und Nina Stemme) wird am 31. Juli nach draußen übertragen sowie tags zuvor der große Gala-Abend mit einer illustren Sängerinnen- und Sänger-Schar zum Ende der Ära Nikolaus Bachler unter dem Titel "Der wendende Punkt". So war das Motto seiner letzten Spielzeit, von der so wenige Vorstellungen vor Publikum gezeigt werden konnten; auch nicht der bereits nachgeholte "Falstaff", von Herbst 2021 an wieder im Programm oder "Der Rosenkavalier" in der Neuinszenierung von Barry Kosky. Er wird im Mai 2022 live zu sehen sein. Mit Martin Kušejs Inszenierungen von "Macbeth" und "Rusalka" stehen nun aber noch zwei legendäre Produktionen der Ära Bachler an sowie mit "Otello" in der Regie von Amelie Niermeyer eine der jüngeren Produktionen.