Viel Lärm für Nichts

Die Verkehrslärmbelastung an Straßen wird nach der Richtlinie für Schallschutz an Straßen "RLS 90" berechnet und nicht gemessen ("Es wird wieder lauter" vom 16. Juni, über den Lärm an der Autobahn A 94). In diese Berechnung gehen neben dem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen noch eine Reihe von anderen Parametern ein, etwa Straßenbelag, Geschwindigkeit, Boden- und Meteorologiezuschläge. Es gibt bei diesem Verfahren keine Spitzenpegelbewertung.

Nun versucht man, durch Messungen nachzuweisen wie hoch die Lärmbelastung an der angrenzenden Wohnbebauungen tatsächlich ist. Wie im Artikel ausführlich beschrieben, sind die Ergebnisse dieser Messungen kaum seriös bewertbar. Sie dienen nach meiner selektiven Wahrnehmung eher dazu, den Anwohnern zu suggerieren, das man für sie etwas tun will. Tatsächlich hilft es nur den Ingenieurbüros, die damit Geld verdienen - was ich ihnen persönlich vergönne, wofür aber der Steuerzahler aufkommen muss. Viel besser wäre es, die maßgeblichen Lärmrichtwerte zu senken und den Schallschutz entsprechend den Berechnungen zu erhöhen.

Erlauben sie mir noch eine Bemerkung zu den Menschen, die Geschwindigkeitsbeschränkungen an der A 94 als Schikane empfinden. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h benötigt man für die 32 Kilometer an der A 94 16 Minuten, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h sind es 12,8 Minuten. Erst bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 240 km/h würde man acht Minuten einsparen.

Abgesehen davon, dass diese Durchschnittsgeschwindigkeit theoretisch am ehesten erreicht würde, wenn es ein absolutes Lkw-Überholverbot gäbe, braucht ein Mittelklassewagen bei einer Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 auf 150 km/h bereits 30 Prozent mehr Kraftstoff. Dazu kommt ein erheblich höheres Unfallrisiko. Selbst, wenn einem die Gesundheit der Anwohner egal ist: Lohnt es sich, wegen circa vier Minuten einen 30 Prozent höheren Spritverbrauch und ein erheblich höheres Unfallrisiko in Kauf zu nehmen? Josef Meilhammer, München

So ist Arztmangel nicht heilbar

Kassenärztliche Vereinigung (KV) und Gesundheitsministerium sagen nicht die Wahrheit und verschweigen ihre tatkräftige Beihilfe zu diesem medizinischen Versorgungsdesaster ("Problemzone Bayern" vom 17. Juni über Gebiete mit zu wenig Ärzten in Bayern). Über 20 Jahre langer Honorardiebstahl gerade gegenüber sehr ausgelasteten Landarztpraxen ließ die Attraktivität für eine Praxisnachfolge von Jahr zu Jahr schrumpfen. Gekümmert hat dies keinen der Verantwortlichen, die sich jetzt mit ihrem intransparent finanzierten Prämienmodell medial in den Vordergrund drängen.

KV-Rücklagen speisen sich unter anderem aus nicht ausbezahlten Honoraren für nachweislich erbrachte ärztliche Leistungen. Das Ministerium verweigert auch in Coronazeiten weiterhin standhaft und beratungsresistent die Bezahlung von überlebenswichtigen Hygienekosten. Gesetzliche Krankenkassen bunkern regelrecht die Beiträge ihrer sozialversicherten Mitglieder und finanzieren daraus unverfroren eine regelrechte Überwachungsbürokratie gegen Patienten und deren Ärzte - und ihre repräsentativen Bauten.

Auch die viel zitierte Landarztquote bei der Studienplatzvergabe entfaltet ihre Wirkung erst nach einer Dekade, wenn Studium und Facharztausbildung erfolgreich abgeschlossen worden sind. Die Politik hat wie bei der Pandemievorsorge also wieder einmal den Anschluss an die Gegenwart verschlafen. Dr. med. Christian Deindl, Nürnberg

In der Prinzregentenstraße fehlt Tomtom die Stau-Peilung

"Der Verkehr fließt sogar besser" vom 25. Juni:

Die Bewohner der oberen Schwarzwaldstraße in München wundert nicht, dass der Verkehr angeblich "besser fließt": Seit der Umstellung hat der Schleichverkehr in die kleine Anliegerstraße massiv zugenommen, die Autos fahren über die Eggenfeldener Straße, Schwarzwald- und Moselstraße zur Weltenburger Straße Richtung Norden. Ab sieben Uhr früh brettern Pendler mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone.

Wer sich über das Verkehrsaufkommen in den Anliegerstraßen wundert, der werfe einen Blick Richtung A94/Prinzregentenstraße, da steht der Stau. Uns ist völlig unverständlich, wie TomTom zu der Erkenntnis gelangt, hier fließe etwas "besser", das Gegenteil ist der Fall. Jutta Zedelmaier, München