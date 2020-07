Wo bleibt Plan B für Schulen?

Wie "fahrlässig" geht das Kultusministerium mit der schulischen Bildung um ("Die Schulen nicht fahrlässig öffnen" vom 10. Juli)? Da ist vom Hygieneplan in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium die Rede, der "gelten kann, wenn sich das Infektionsgeschehen weiter positiv entwickelt".

Doch die Eltern und Schüler, besonders in den Grundschulen, interessiert nicht, was gelten kann, wenn das Infektionsgeschehen volle Klassen zulässt, sondern was vorgesehen ist, wenn das Infektionsgeschehen sich negativ entwickelt. Was dann?

Jetzt hat das Kultusministerium in sechs Wochen Sommerferien Zeit, sich das zu überlegen. Seit März ist es dem Kultusministerium allerdings nicht gelungen, seiner Bildungsverpflichtung nur mit Mitteln der Schule nachzukommen. Ohne Hilfe der Eltern und ihres "häuslichen Unterrichts" hätten zumindest Grundschulkinder ein Vierteljahr lang fast nichts gelernt. Ein Vierteljahr mag verkraftbar sein, aber wenn das Infektionsgeschehen die vollen Klassen im Herbst nicht zulässt und der Bildungsauftrag des Staates wieder mit der Billiglösung "häuslicher Unterricht" auf die Eltern abgeschoben wird, dann sind wir rasch ein Land, in dem viele, viele Kinder weder Lesen noch Schreiben noch Grundrechnungsarten beherrschen werden.

Und dann hilft es auch nichts mehr, die Lufthansa mit Milliarden zu retten. Die Rettung der Bildungsqualität mit Milliarden wäre viel wichtiger. Ob das den Regierenden wohl bewusst ist? Gabi Baderschneider, Sinzing

Aufgaben für Tatortreiniger

Das anhaltend konsequente "Übersehen" alter Nazi-Relikte ist ein Beispiel, wie wir an den vielfältigen Spuren vergangener Zeiten immer noch zu knabbern haben ("Nicht nur der Arm muss ab", 8. Juli). Knabbern muss ich immer noch an einem Besuch circa 30 Jahre nach Kriegsende in einem bayerischen Forstgebäude. Mich begrüßte ein raumbeherrschendes Portrait. Auf meinen ungläubigen Blick kam die selbstbewusste Antwort: "Der Reichsforstmeister Göring war unser Chef." Mir fehlten die Worte. 20 Jahre später hatte ich Konzentrations-Probleme bei einer Besprechung im Rathaus einer niederbayerischen Stadt: An der Wand hing das riesige Deutsche Reich. Das Besprechungsthema war bei mir kein Thema mehr - aber die Karte. Wieder 20 Jahre später, vor zwei Jahren, besuchte ich die Fraueninsel. Ich stand vor der Kirche und jemand fragte mich: Ich hab grad den Jodl besucht - können Sie mir sagen, wo die Kirche ist...? Als Städtebauer kann ich mir so manches vorstellen. Aber da bin ich zum Glück überfordert. Stephan Hansen, Ergolding