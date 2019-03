11. März 2019, 18:50 Uhr Weitere Briefe (1) Wilde Radler und ein umstrittener Patron

Erst mal die Regeln beachten

Zu diesem Bürgerbegehren kann ich nur sagen, dass ich es mit Sicherheit nicht unterstützen werde ("Vorfahrt für Radler" vom 20. Februar). Ich bin Anwohner an einer Fahrradstraße, der Birnauerstraße in Schwabing-West, und erlebe hautnah, dass die tagtäglichen, quasi berufsmäßigen Radfahrer die schlimmsten und rücksichtslosesten Verkehrsteilnehmer sind. Zu den Stoßzeiten vormittags und nachmittags liefern sie sich hier regelrechte Rennen, ohne Beachtung der Vorfahrtsregeln. Hier münden mehrere Seitenstraßen in die Birnauerstraße, an denen die Regel "rechts vor links" gilt, aber das interessiert keinen dieser Verkehrsrowdys. Zudem fährt trotz Fahrradstraße jeder Dritte auf dem Gehweg.

Ich bin selbst ständiger Verkehrsteilnehmer mit Auto und Fahrrad, aber ich halte mich an die allgemein gültigen Verkehrsvorschriften und fahre auch nicht bei Rot über die Ampel, auf dem Gehweg oder entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg. Das alles ist für die körperliche Unversehrtheit gefährlicher als etwas schlechte Luft. Mit dem Status Quo komme ich daher sehr gut zurecht. Peter Jurgahn, München

Historischer Maßstab

Johann von Capistran lebte vor 600 (!) Jahren, in einer Zeit, die von Mystik und Aberglauben geprägt war ("Abgründe eines Heiligen" vom 20. Februar und "Neuer Name mit Hilfe des Vatikans" vom 21. Februar, wo über Kritik am Patron einer Kirche in München-Bogenhausen berichtet wird, weil der ein Judenhasser war; d. Red.), die zum Beispiel Missernten "Hexen" aus dem eigenen Dorf zuschrieb und in welcher Folter und "Gottesurteile" etablierte, anerkannte Mittel der juristischen Wahrheitsfindung waren. Aus heutiger Sicht unsäglich gruselig.

Einen Menschen dieser Zeit - Capistran - mit den Maßstäben der Gegenwart zu beurteilen ist absurd. Es ist naiv, anmaßend und arrogant zugleich. Dann müsste man auch das Bildnis des Bayernherzogs Albrecht III. (der mit Agnes Bernauer) aus der Ahnengalerie der Residenz entfernen, weil er zur gleichen Zeit die Vertreibung der Juden aus München verfügte.

Das Judentum hat aus der Geschichte jeden Grund zur Klage, ja zur Anklage. Realitätsferne Einlassungen hat es nicht nötig; diese suggerieren eher, dass es nur darum geht, das schlechte gesellschaftliche Gewissen zu befördern, und bieten der wieder erstarkenden Rechten treffliche Vorlagen. Dass Frau Knobloch jede Gelegenheit nutzt, um Klage zu erheben, hätte ich nicht anders erwartet. Dass Herr Spaenle, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, beflissen nacharbeitet, indem er eine Sonderregelung des Vatikans anstrebt, mag ein der Political Correctness geschuldeter Reflex sein.

70 Jahre nach dem Entsetzen des Holocausts scheint in unserer Gesellschaft, ja in ganz Europa, die Erinnerung daran und damit das Erschrecken darüber, zu verblassen. Antisemitismus ist in weiten Kreisen kein No-Go mehr, und alle Kraft ist gefordert, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Ausgerechnet die, die besonders gefordert sind, daran mitzuwirken, scheinen nicht zu merken, dass sie Öl ins Feuer gießen! Wäre der Hintergrund nicht so Ernst - es gäbe eine famose Komödie ab. Tilo Adelhardt, Frauenneuharting