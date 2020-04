Wiesn? Unvorstellbar!

Gerade erst üben wir alle ein, Abstand zu Anderen zu halten, und in circa fünf Monaten sollen wir uns wieder in ein Bierzelt oder auf die Theresienwiese quetschen ("Sanitätszelte statt Bierzelte" vom 7. April)? Ich kann es mir nicht vorstellen, macht die gegenwärtige Gesundheitskrise doch überdeutlich, wie unbeschwert beziehungsweise gedankenlos wir bisher gelebt haben. Ich habe mir schon manches Mal beim Besuch des Oktoberfestes gedacht: Und was wäre, wenn aus irgendeinem Grunde eine Panik ausbräche? Besser nicht daran denken und hoffen, dass man den Wiesn-Besuch heil übersteht. Deshalb: Ich verstehe, dass niemand es "laut sagen will", aber es scheint mir unmöglich, relativ schnell von der größtmöglichen Vorsicht zur größtmöglichen Unbeschwertheit zu wechseln. Erich Würth, München

Auf Geheiß Hitlers getötet

Zu Ihrem Bericht "Das Werk eines Idealisten" (über Fritz Beck, den Gründer des Studentenwerks; d. Red.) vom 30. März möchte ich Folgendes ergänzen: Otto Gritschneder hat in seinem lesenswerten Buch über Hitlers "Röhm-Putsch"-Morde vor Gericht ("Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt", Verlag C. H. Beck, 1993) Fritz Beck als eines "von weiteren 22 Opfern" genannt, die außer Ernst Röhm und weiteren sechs SA-Führern in den darauf folgenden Stunden als "vermeintliche oder wirkliche politische Gegner liquidiert wurden". Becks Verwandten "wurde am 2. Juli der Fundort seiner Leiche (nicht weit vom KZ Dachau entfernt) mitgeteilt, die Misshandlungsspuren und fünf Einschüsse aufwies und beraubt war". In der präzisen Darlegung beschreibt Gritschneder anhand von zahlreichen Dokumenten, dass der "Röhm-Putsch" in Wahrheit kein Putsch war, sondern die geplante Ermordung von SA-Mitgliedern und (teils vermeintlich) der SA nahestehenden Personen, weil Hitler die SA zu mächtig geworden war. Und er schildert ausführlich den Umgang der Nachkriegsjustiz damit in drei Schwurgerichtsprozessen gegen vier SS-Offiziere, die nach umfangreichen und gründlichen Ermittlungen zu langjährigen Freiheitsstrafen führten. Hartmut Dihm, München

Specht und Styropor

Den Grünspecht mit (innen styroporverkleideten) Nistkästen von Hauswänden fern zu halten, scheint zu funktionieren ("Geh ma Ameisen picken im Park", 6. April). Wir haben zwei solcher Nistkästen im Nachbargrundstück. Diese wurden vom Specht gut angenommen, was uns trotz des damit verbundenen Lärmes sehr freut. Weniger Freude kommt wegen des damit oft verbundenen Regens von Styroporkügelchen in unseren Garten auf. Wir hoffen also, dass das Experiment Nistkästen mit Styropor nicht erfolgreich sein möge! Wenn man es sich überlegt, ja vom Ansatz her schon ziemlich schräg und für unsere Umwelt auch wenig zuträglich. Dr. Peter Roth, München