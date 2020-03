Grün-schwarze Kompromisse

Der Kommentator verwurstelt doch einige Aspekte in dem Versuch, das Ergebnis der Kommunalwahl in München als einen eindeutigen Auftrag, erst zum Umdenken und dann zum Andershandeln - und zwar im Sinne der Politik der Grünen - zu deuten (Kommentar "München muss umdenken" vom 18. März). Wieso das Coronavirus, das doch eher überparteilich zuschlägt, jetzt zur Rechtfertigung einer Umwelt- und Verkehrspolitik im Sinne der Grünen herangezogen wird, ist mir ein Rätsel. Ich denke, das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn die Epidemie bewältigt ist, werden Menschen, die jetzt gezwungenermaßen auf soziale Erlebnisse im weitesten Sinne inklusive Urlaubsreisen und so weiter verzichten müssen, erst einmal entgangene Lebensfreude und reduzierten Konsum nachholen wollen. Des Weiteren scheint mir der Auftrag der Wähler für eine völlig andere Politik doch nicht so eindeutig zu sein. In der gleichen Ausgabe der SZ wird zum Beispiel gezeigt, dass die Grünen eine Mehrheit nur in den zentralen Stadtteilen haben, wo ihre post-materialistische Klientel primär zu Hause ist. In den Bezirken westlich und östlich vom Zentrum hat die CSU die Mehrheit der Stimmen errungen. Vielleicht ist der Wählerauftrag deshalb auch ein ganz anderer - nämlich mehr Rad- und Fußgängerwege in der Innenstadt, aber eine ausgewogene Infrastruktur in den Randbezirken wo Anwohner und Pendler doch eher auf das Auto angewiesen sind. Wenn ich es mir richtig überlege, sehe ich das Wahlergebnis deshalb als Auftrag, dass sich Grüne und CSU zusammenraufen und versuchen, tragfähige Kompromisse zum Wohle der ganzen Stadt zu finden. Dies erscheint mir auch insofern die bessere Variante, als die Grün-Rote Alternative sich während ihrer letzten Regierungszeit von 2008 bis 2014 ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Werner Geissler, München