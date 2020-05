Wer im Glashaus sitzt...

Wer, wie die CSU, im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen und sich über den Kauf von Material zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch Hubert Aiwanger aufregen ("Der Minister und die Wischmopps" vom 14. Mai).

Der amtierende Bundesverkehrsminister der CSU, Andreas Scheuer, hat im Zusammenhang mit der geplanten Einführung der Autobahnmaut Verträge in Milliardenhöhe abgeschlossen und dabei wohl vorsätzlich gegen das Haushalts- und das Vergaberecht verstoßen.

Der Schaden, der dadurch den Steuerzahlerinnen und -zahlern entstanden ist, beträgt voraussichtlich mehr als 500 Millionen Euro. Andreas Scheuer weigert sich bis heute, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und zurückzutreten. Und auch die CSU stärkt ihrem Minister weiterhin den Rücken, statt ihn aus dem Bundeskabinett abzuberufen.

Im Vergleich zu den Vertragsabschlüssen von Andreas Scheuer handelt es sich bei den Einkäufen von Hubert Aiwanger um Peanuts - aber Haushaltsrecht und Schadenssummen in hundertfacher Millionenhöhe sind abstrakte Größen, dagegen sind Wischmopps so herrlich konkret und anschaulich. Roland Sommer, Diedorf

EU-feindliche Grenzblockade

Die von der Europäischen Union überzeugten Bürger werden leider immer weniger ("Herrmann hält an Grenzkontrollen fest" vom 9./10. Mai), und befördert wird diese Abneigung durch Zeitgenossen wie Innenminister Joachim Herrmann. Er bekennt offen, dass an den Grenzschließungen (nicht "Grenzkontrollen") aus rein wirtschaftlichen Gründen festgehalten werden muss. "Der Ministerpräsident hat der bayerischen Tourismusindustrie einen ziemlichen Run auf Bayern zugesagt." Das sind die Gedanken, die Europa nicht voranbringen. Oder sollte man an Rache für Ischgl denken?

Im Übrigen kann man festhalten, dass die Corona-Infektionen (Stand vom 9. Mai 2020 laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL) in allen bayerischen Regierungsbezirken und in Brasilien steigen. Man neigt zur Feststellung, dass auch am 15. Mai nicht Schluss sein wird mit der Grenzschließung.

Muss man die bayerischen Politiker mit den Politikern der Visegrad-Staaten vergleichen, die auch den europäischen Gedanken mit Füßen treten? Die Einstellung der CSU-Politik war lange vor Corona bereits durch die unsinnigen Grenzkontrollen zu erkennen - wegen der Flüchtlingssituation an den Autobahnübergängen. Verbirgt sich dahinter etwa "Rache für das Mautdebakel"?

Wie groß war andererseits das Geschrei dieser Leute (zu Recht), als Österreich wegen der Flüchtlingssituation Grenzkontrollen am Brenner in Erwägung zog? Ferdinand Quin, Zorneding

Strömungswiderstand

Im Beitrag "Hust! Hust!" (8. Mai) stehen einige widersprüchliche Aussagen. Einerseits heißt es, dass selbst mit einer einfachen Maske die Partikelgeschwindigkeit vernachlässigbar klein wird. Später heißt es, dass die Atemluft ungehindert durch den Filter strömt. Das ist falsch. Jeder noch so dünne Stoff stellt einen Strömungswiderstand dar und senkt Geschwindigkeit und Reichweite des Luftstroms. Wird also genügend Abstand eingehalten, bietet die Maske Schutz.

Am Ende des nächsten Absatzes steht, dass die FFP-2 Maske nur 94 Prozent des Ärosolgemisches zurückhält. Das ist doch ein sehr guter Wert. Wenn das stimmt, hätten vielleicht Abstandsregeln und Maskenpflicht, dort wo es möglich ist (in der Kinderkrippe wohl eher nicht) genügt, um die Pandemie einzudämmen.

Zum untersuchten und "nachgewiesenen Nutzen" von Masken habe ich weder von der Kanzlerin, noch vom Robert-Koch-Institut noch vom bayerischen Ministerpräsidenten etwas gehört. Wurde das überhaupt untersucht - oder wurde nur Glauben statt Wissen verbreitet? Klaus Weiß, München