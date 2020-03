Warnschuss überhört

Durch den von der CSU seit 2003 durchgedrückten neo-liberalen Wachstumskurs verlieren nicht nur die Dörfer ihre Identität. Viel schlimmer: Die Schönheit Bayerns ist bedroht ("Bedrohtes Land" vom 29. Februar/1. März). Man machte es den Investoren allerorten viel zu leicht, Primitivhallen zur Profitmaximierung - meist ohne jegliche Eingrünung - im natürlichen Umfeld der Ortschaften zu platzieren. Bayerns Feldflur ist strukturlos und biologisch weitgehend totes Land. 90 Prozent der kleinen Bachläufe sind heute Grabensysteme ohne Leben und Randstreifen. Erosionsprobleme und Sturzfluten nehmen so zu und der Zustand des Grund- und Trinkwassers wird immer schlechter. Lediglich der Wald ist noch einigermaßen intakt, aber durch weitere Gewerbegebiete, Umgehungsstraßen, Stromtrassen und im Großen durch den Klimawandel massiv bedroht. Die CSU und die Freien Wähler haben längst die Balance zwischen Bewahren und Wachsen aus den Augen verloren. Sie haben nicht einmal den Warnschuss des Volksbegehrens 2019 verstanden, der übersetzt lautet: "Haltet Bayern lebendig und schön." Erwin Engeßer, Kelheim

Schockerlebnisse

Katja Auer hat Recht, wenn sie auf den unauflösbaren Interessenskonflikt verweist, der entsteht, sollte Staatssekretär Roland Weigert zum Vorsitzenden des Bayerischen Jagdverbandes gewählt werden (Kommentar "Blattschuss für den Ruf der Politik" vom 2. März). Katja Auer hat jedoch nicht Recht, wenn sie ihre Einschätzung mit folgendem Vergleich untermauert: "Das wäre, als ob Bauernpräsident Walter Heidl mitentscheidet, wenn es um Zuschüsse oder Auflagen für die Landwirte geht." Sie hat insofern nicht Recht, da der Bayerische Bauernverband (BBV) es nicht nötig hat, einen Spitzenfunktionär als Lobbyisten an den Kabinettstisch der bayerischen Staatsregierung zu entsenden, denn in Bayern ist es seit Jahrzehnten gute fachliche Praxis, dass agrarpolitische Entscheidungen im Vorfeld mit dem BBV abgestimmt werden. Für den BBV war es daher ein Schockerlebnis, als die Staatregierung in realistischer Einschätzung der Situation und nach Abwägung aller Alternativen den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" gegen den erklärten Willen des BBV in Kraft setzte. Und dem BBV droht bereits das nächste Schockerlebnis, wenn in wenigen Wochen die Verschärfung der Düngeverordnung in Kraft treten wird.

Auslöser der Düngeverordnung ist die seit 1991 geltende Nitratrichtlinie. Agrarpolitiker und Agrarlobbyisten haben der Richtlinie in den zurückliegenden Jahrzehnten nie die notwendige Bedeutung beigemessen, sondern allenfalls halbherzige Schritte zur Verminderung der Nitratbelastung unternommen. Ein Übermaß an Nähe zu einer Lobbyistengruppe verengt den politischen Horizont. Eine solche Lösungsstrategie funktioniert allenfalls kurzfristig, bereits mittelfristig gerät man mit ihr in schwere See und langfristig führt sie zum Schiffbruch. Im Fall der Düngeverordnung sind es die Landwirte, die die Folgen einer fehlgeleiteten Agrarpolitik auszubaden haben. Roland Sommer, Diedorf

Als gäb's nichts Wichtigeres

"Ries-Krater soll bei Mars-Mission helfen" vom 9. März, "Auf zum Mond" vom 10. März: Ist denn unsere Welt nicht Mission - Aufgabe, Auftrag, Bestimmung, Pflicht, Verpflichtung, Obliegenheit (Duden) - genug? Auf zum Mond; und dann? Wie lautet der nächste Nonsens? (Synonyme für Nonsens: siehe Duden) Michael Mieslinger, Eichenau