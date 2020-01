Wahlkampfrhetorik

Die OB-Kandidatin der CSU, Kristina Frank, findet die Ausrufung des Klimanotstands "zynisch", wenn sie an Menschen in "wirklichen Notstandsgebieten" denke ("Energische Herausforderin", 7. Januar). An wen denkt sie da? Anscheinend nicht an Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, weil die durch Dürre oder den Anstieg des Meeresspiegels unbewohnbar geworden ist. Ihr scheint entgangen zu sein, dass die Klimakrise global ist und dass wir, wenn wir sie bekämpfen, zunächst Menschen in fernen, meist armen Ländern helfen.

Oder denkt sie bei "Notstand" an die Kinder, Frauen und Männer, die im Elend in maßlos überfüllten Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln leben und an Durchfallerkrankungen, an Kälte und durch Brände sterben? Falls ja, dann hat das bei ihr und der CSU insgesamt keine Konsequenzen. Die CSU denkt nicht daran, wenigstens die Kinder aus diesem Notstandsgebiet herauszuholen. Folgenlose Rhetorik also - Wahlkampf eben! Dr. Eduard Belotti, Augsburg

Unfaire Verdächtigung

Der Artikel "Rechts und Gesetz" (4./5./6. Januar) über Rechtsextremismus in der Bayerischen Polizei ist mehr als unfair, angefangen mit der Überschrift - ohne Fragezeichen. In subtiler Art und Weise wird aus wenigen "rechtsextremen Ausfällen bayerischer Polizisten" (2,5 Straftaten pro Jahr bei über 40 000 Polizeibeschäftigten = 0,006 Prozent) der Eindruck erweckt, als seien diese Fälle nur "die Spitze des Eisbergs". Ich war 40 Jahre Abgeordneter im bayerischen Landtag und im Innenausschuss der Polizeiexperte der SPD. Ich habe in dieser Zeit von den etwa 420 Dienststellen der Polizei in Bayern etwa 300 besucht. (Wie viele Dienststellen kennt die SZ-Autorin?) Rechtsextremistische Tendenzen habe ich nicht feststellen können, wohl aber, dass jeder Verdacht sofort verfolgt wurde. Bedauerlich ist, dass mit einem solchen Artikel die hervorragende Arbeit der bayerischen Polizei schlecht gemacht wird: Bayern ist mit der geringsten Kriminalität und höchsten Aufklärungsquote mit Abstand Deutschlands sicherstes Bundesland. Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Haar