Vorsätzliche Fahrlässigkeit

Und wieder kann ich nur tiefstes Mitgefühl an die Opferangehörigen und die Mutter (die selbst im Auto saß) aussprechen und ihr Unverständnis dem deutschen Recht gegenüber teilen ("Drei ausgelöschte Leben und viele Fragen" vom 26. November). Der Unfallfahrer fuhr doppelt so schnell, wie es erlaubt war, er bremste nicht, er wich nicht aus, er fuhr auf eine Ampel zu, musste also auch damit rechnen, dass diese Rot hat. Vier Punkte - hätte er einen berücksichtigt, wäre es vielleicht nicht zu diesem traurigen Unglück gekommen. Und dann soll es nur fahrlässige Tötung sein?

Was ist denn "fahrlässig"? Wenn ich mich ins Auto setze, weiß ich doch, dass ich damit bei Unaufmerksamkeit Menschen gefährde. Wenn einer doppelt so schnell fährt wie erlaubt, nimmt er meiner Meinung nach billigend in Kauf, dass er damit auch Menschen töten kann. Hier mussten gleich drei Menschen sterben, und die Mutter ist selbst körperlich gezeichnet, und von der seelischen Belastung wissen nur verwaiste Eltern. Wo liegt jetzt definitiv der Unterschied zu den Rasern, die wegen Mordes angeklagt wurden/werden, wenn doch auch dieser Autofahrer bewusst doppelt so schnell fuhr?

Ich bin selbst Betroffene. Unser Sohn Tim verstarb am 12. Juli 2015 durch fahrlässige Tötung, ohne dass jemals die Ursache überhaupt geklärt wurde. Zwei Monate Führerscheinentzug, 3600 Euro. Keine Verhandlung. Keine Handyuntersuchung, obwohl die Fahrerin auf schnurgerader Straße am helllichten Tage unseren Sohn auf der Gegenfahrbahn auf seinem Rennrad überfuhr. Warum? Wird uns nie mehr beantwortet. Die Verhandlung fand zwischen Staatsanwalt und Richter am Telefon statt.

Gudrun Wojnar, Nürnberg

Heillos übertrieben

Kann eine Tierrechtsorganisation eigentlich noch glaubwürdig sein, wenn sie behauptet, Millionen (!) von Füchsen würden jedes Jahr in winzigen, verdreckten Käfigen eingesperrt und grausam getötet ("Fuchs-Jagd", 18. November)? Millionen! Jedes Jahr! Sehe ich irgendwo einen Fuchspelzmantel oder ähnliches, wo aus Millionen von Füchsen doch Zehntausende von Pelzen gemacht werden. Jährlich? Ich sehe nicht einen. Was ich aber weiß, ist, dass die allermeisten der jährlich erlegten Füchse mitsamt ihrem Fell entsorgt werden. Das nennt man dann nachhaltig. Wolfgang Heyder, Schneizlreuth

Kunst nur im Depot?

Am Ende ihrer interessanten Besprechung "Aus Gefühl wird Farbe" (19. November) weist Evelyn Vogel zu Recht darauf hin, dass durch die Schließung der Neuen Pinakothek und der sehr bruchstückhaften Auslagerung der Sammlung in die Alte Pinakothek und in die Schackgalerie eine besonders große Lücke in der Präsentation der Kunst des 19. Jahrhunderts klafft. Die Auslagerung in die Alte Pinakothek ist, unverständlicherweise, bis Juli 2020 befristet. Was geschieht danach? Verschwindet dann diese großartige Sammlung bis zum Ende der Renovierungsarbeiten, bis 2027 oder 2030 im Depot? Das darf nicht passieren!

Hans Kössler, München

Hässlicher Handel

Danke für den Artikel "Geschäft mit Nazi-Devotionalien geht weiter" und den Kommentar "Die Aura des Bösen für die gute Stube" (beides vom 26. November). Es ist nicht hinnehmbar, dass der Handel mit Dokumenten oder Gegenständen von NS-Mördern und NS-Rassisten zum lukrativen Geschäftsmodell wird. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist aus gutem Grund antifaschistisch, und Paragraf 86a des Strafgesetzbuches (er sanktioniert das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; d. Red.) ist Ausdruck dieser Haltung. Wir brauchen selbstbewusste Menschen im Journalismus, in der Staatsanwaltschaft und im Richteramt, um dies konsequent durchzusetzen. Stefan Schleibner, Kottgeisering