Bittere Enttäuschung

Ich bin dankbar, dass mit dem Bericht "Musik statt Worte" (6. Oktober) über die Veranstaltung auf dem Odeonsplatz wieder einmal auf die dramatische Situation in der sich viele, vor allem freischaffende Künstler befinden, aufmerksam gemacht wird. Wer allerdings von der eingeladenen "Expertin" (und Virologin; d. Red.) Ulrike Protzer substantielle Aussagen zu Hygienekonzepten erwartet hatte, die es ermöglichen würden, deutlich mehr Besucher als bisher in die Münchner Konzertsäle zu lassen, wurde bitter enttäuscht. Man könnte es Chuzpe nennen: Da stellt sich diese Frau vor in ihrer Existenz bedrohte Künstler und erzählt, wie gut wir in Deutschland bisher durch die Corona-Pandemie gekommen sind; jetzt müsse man noch den Herbst und den Winter überstehen und dann auf den Impfstoff vertrauen (von dem andere Experten sagen, dass er nicht vor Ende des nächsten Jahres oder noch später kommen wird). "Glück, Trauer und Wut vermischten sich bei den (...) Zuhörern", schreibt der SZ-Autor treffend. Musik ist Glück - Trauer erzeugen die gegenwärtigen Umstände, und Wut, die habe ich deutlich während der Rede von Frau Protzer gespürt. Dr. Helga Büdel, München

Wertvolle SZ-Serie

Ihre Serie "München natürlich" hat mich begeistert, Ihr Redakteur Thomas Anlauf verdient ein großes Kompliment für die vielseitige Recherche und treffende Darstellung bemerkenswerter Exponenten der Pflanzen- und Tierwelt der Landeshauptstadt. Er bewegt sich dabei in den Fußstapfen eines berühmten Vorgängers, an den hier erinnert sei: Franz von Paula von Schrank (1747 bis 1835), der Gründer des Botanischen Gartens in München, ein gebürtiger Vornbacher, letzte Ruhestätte Münchner Südfriedhof, hat bezeichnende naturwissenschaftliche Werke hinterlassen. Dazu zählen eine "Flora Monacensis", eine "Flora Bavariae" und eine "Fauna Bavariae". Da ist die in der SZ vorgelegte Reihe an Pflanzen und Tieren eine wertvolle lebendige Momentaufnahme aus unserer Zeit. Die Serie sollte unbedingt regional erweitert fortgesetzt werden. Das wäre ein fundierter Beitrag, das Wissen über den Wert unserer heimischen Fauna und Flora zu erhalten und das Bewusstsein für die vielfache Bedrohung der Artenvielfalt zu verstärken. Alle Anerkennung für die Beiträge! Rüdiger Herrmann, Vornbach

Erhellendes zum Humor

Für den regelmäßigen SZ-Leser hält die Zeitung geradezu aufregende Lektüre-Erlebnisse und erfreuliche Einsichten bereit. Den Ärger über das überflüssige Feuilleton-Interview vom 19./20. September, "Humor ist rätselhaft" mit dem intellektuellen Offenbarungseid der bayrischen Oberkomiker, wischt eine Woche später der Regionalteil mit Stefan Zinners Warnung vor dem "Tod des Münchner Humors" weg ("Die Zukunft ist ein Witz" vom 26./27. September). Ist's die Differenz der Generationen - Zinner ist 30 Jahre jünger als Polt? In jedem Fall ist ihm die Selbstgenügsamkeit und Erfolgsverwöhntheit fremd, die eine Wochenendausgabe früher den Feuilleton-Leser enttäuschte. Zinner spricht Probleme an, die hinter den kulinarischen Fragen von Polt & Co. verschwunden schienen. Dr. Ulrich Dittmann, Seefeld

Unverständlich

Schön, Regisseur Ulrich Rasche kommt dieses Mal in seiner neuen Inszenierung von "Das Erdbeben in Chili" im Münchner Residenztheater ohne monströse Laufbänder aus ("Und sie dreht sich doch", 25. September). Was musste ich 2016 nahe an der Bühne sitzend Ängste ausstehen, als in der Vorstellung der "Räuber" die Schauspieler laut rezitierend immer wieder bis fast an den Bühnenrand schritten. Dank dieser quirligen Laufband-Aktionen war der Text trotz Headset der Schauspieler schwer bis gar nicht verständlich. War auch das vom Regisseur gewollt? Mein Germanistinnen-Herz sträubt sich vehement gegen diese Form der Nicht-Textvermittlung. Irmi Witt, München