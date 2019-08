Originalität als Hemmnis

Ein Bauherr wird sich hüten, einen originellen Entwurf zu verwirklichen ( "Bloß nichts Besonderes", 14./15. August) - muss er doch befürchten, dass der Denkmalschutz mit einem Stempel ("Nachwachsendes Denkmal") aus einer Luxusimmobilie einen Klotz am Bein macht. So wirft dieser "Schutz" seine dunklen Schatten nicht nur nach hinten... Vitus Reiter, Babenhausen

Mal kurz durchschnaufen

Nicht nur der Anbau von Sojabohnen ist ein Klimakiller, auch die weiter ungebremste Viel-Fliegerei. Beim Chaos am Münchner Flughafen ( "Knopfdruck mit fatalen Folgen", 28. August) konnte unser Globus ein klein wenig durchschnaufen, ein Sekundenglück für die "brennende Weltkugel". Wer von den gestrandeten "Zwangs-Nichtfliegern" wird wohl in Zukunft auf das Fliegen verzichten wollen? Riggi Schwarz, Büchenbach

Feines Partizip

Haben Sie vielen Dank für Ihren Artikel über die gendergerechte Sprache ( "Teilnehmer*innen und Lehrerschaft" vom 20. August). Er bietet einen guten Überblick über die Auffassungen der Kritiker der Gendersprache. Was ich aus dem Text nicht herauslesen konnte, war Ihre eigene Meinung. Vor allem hätte ich mir gewünscht, dass Sie einen Lapsus aufgespießt hätten, der offenbar Josef Kraus bei der Behandlung der Partiziplösungen unterlaufen ist: "Studierende" sei ebenso falsch wie "Radfahrende". Studierender sei jemand, "der in genau diesem Moment studiert". Aber man kann gar nicht in genau diesem Moment studieren. In genau diesem Moment kann man im Hörsaal oder in der Universitätsbibliothek sitzen oder das Gehörte durch Lektüre eines Buches vertiefen. Das sind punktuelle (vorübergehende) Zustände oder Tätigkeiten. Aber Studieren ist ein Dauerzustand. Jemand studiert, wenn er an einer Hochschule immatrikuliert ist, und dabei bleibt es auch, wenn er schläft, isst oder spazieren geht. Also ist die Wortbildung "Studierende" sehr glücklich, und das sollte jemand Herrn Kraus bei Gelegenheit sagen. Dr. Ulrich Daum, München

Gebraucht - aber wertvoll

Es wird mir warm ums Herz, wenn sich Menschen so engagiert für unsere Kinder einsetzen ( "Zu arm für die Schule", 26. August). Allein ein Punkt stößt mir dabei auf: Warum wird die Verwendung gebrauchter Sachen immer so negativ dargestellt? Gerade bei Kindern, die Kleidung und auch zum Teil Material nur kurz nutzen, bieten sich doch Gebrauchtwaren an! Statt nur auf "neuwertig" zu setzen, sollten lieber parallel Tauschbörsen initiiert werden. Schulranzen, Lektüren, Schulbücher sind nach dem Gebrauch durch ein Schulkind zum Teil hervorragend erhalten und könnten problemlos weiteren Kindern dienen. Dass sich damit enorm Kosten reduzieren lassen, haben wir bei unseren vier Kindern erfolgreich festgestellt. Flohmärkte, Tauschbörsen und Kleinanzeigen bieten hier eine Fülle von Angeboten - man muss sich nur etwas mehr Mühe geben, diese zu sichten und wahrzunehmen. Dies würde sich im Übrigen nicht nur für Familien anbieten, die in finanziellen Notlagen stecken. In unseren Zeiten, in denen Ressourcenschonen und Energiesparen angeblich groß geschrieben werden, könnten wir damit einen großen und aktiven Beitrag leisten. Holger und Helgund Nachtigall, Sachsenried