SPD tritt auf der Stelle

Hoffentlich ist der "lange Weg" der bayerischen SPD in der Tat ein langer Weg, der bergauf führt, und kein kurzer Weg in den endgültigen Abgrund ("Der lange Weg der SPD" vom 15. Januar). Gewiss sind Digitalisierung, Weiterbildung oder "sozialer Klimaschutz" wichtige Anliegen in unserer Gesellschaft. Ich lese und höre allerdings kaum etwas von Themen, die zugeschnitten sind auf die bürgerliche Mitte oder die Jugend in unserem Land, Themen, zu denen die Ökologie ganz entscheidend gehört. Die Grünen und der Ministerpräsident produzieren nahezu täglich neue Ideen und Vorschläge, die SPD kaut und wiederkäut immer das gleiche Futter. Wo bleiben etwa die in die Tiefe gehenden theoretischen und praktischen Verknüpfungen der sozialen mit der ökologischen Frage? Wo bleibt die wirtschaftliche Kompetenz? Wo bleiben die griffigen sozialdemokratischen Aussagen für den bayerischen Kommunalwahlkampf? Warum scheuen sich manche SPD-Bürgermeisterkandidaten, mit ihrer Partei aufzutreten? Wahlen werden in der Mitte gewonnen, nicht an den Rändern - dies gilt gerade für die bayerische SPD. Dr. Ludwig Fink, Stadtbergen

Geldverschwendung an der A 94

Ich kann nachvollziehen, dass Anwohner an einer Autobahn, deren Bau sie intensiv bekämpft haben, sich nach Aufnahme des Betriebs massiv durch den Verkehrslärm belastet fühlen ("Weniger Lärm" vom 9. Januar). Ob dies eine Überempfindlichkeit ist im Vergleich zu der Lärmbelastung der Bewohner in den Gemeinden entlang der A 99, sei dahingestellt. Jedenfalls haben die Anwohner laut geschrien. Wenn in Bayern laut geschrien wird, dann ist die CSU mit einem Trostpflaster zur Stelle. Die Protestler gegen die Hochspannungsleitungen für den Transport des Stroms von Nord nach Süd wurden ruhiggestellt, indem in Berlin durchgesetzt wurde, dass die Leitungen in der Erde vergraben werden. Dies ist zwar viel teurer als der Bau oberirdischer Leitungen. Die Rechnung zahlen aber nicht die CSU oder die bayerische Staatsregierung, sondern die Stromverbraucher in Gestalt höherer Netzkosten. Jetzt hat Ministerpräsident Söder den Isentalern als Sofortmaßnahme gegen die Lärmbelastung ein Tempolimit versprochen, also eine Regulierung, welche Verkehrsminister Scheuer (CSU) als Maßnahme "gegen jeden Menschenverstand" bezeichnet hat. Aber der Ministerpräsident weiß natürlich, dass Tempolimits auf Autobahnen die Lärmbelastung reduzieren. Söder hat den Schreiern aus dem Isental darüber hinaus in Aussicht gestellt, dass in Kürze der nagelneue Belag der A 94 ausgetauscht und durch einen Flüsterasphalt ersetzt wird. Wer wird das wohl bezahlen, die Staatsregierung aus ihrem Haushalt oder der deutsche Steuerzahler?

Ist dies eine angemessene Reaktion auf den Protest, oder wird da nicht ein Politikversagen beim Austarieren zwischen Allgemeinwohl und Eigeninteresse betroffener Bürger mit Geld zugedeckt? Wer ist für diese Geldverschwendung verantwortlich? Die bayerische Staatsregierung? Das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium? Vielleicht bringt ein Rechnungshof in drei Jahren heraus, was schiefgegangen ist. Und was wird dann mit den Verantwortlichen für die Fehlplanung passieren? Wahrscheinlich, wie üblich, nichts. Es ist ja auch egal, der Steuerzahler bezahlt es und die CSU bleibt in Bayern an der Macht. Wann werden die Verantwortlichen für Geldverschwendung im Staatsdienst endlich in Haftung genommen? Wie lange toleriert das Wahlvolk noch diese Art der Lösung von politischen Sachkonflikten durch Geldpflaster, die Dritte finanzieren müssen? Wolfgang Gerstenberger, Kirchheim