10. Juni 2019, 18:51 Uhr Weitere Briefe Vereinfachtes Bauen und digitale Nebenwirkungen

Beständiges Erinnern

Natürlich ist es gut, wenn immer wieder an die Schreckenstaten des NS-Regimes und in diesem Fall an das Grauen der "Kinderverwahranstalten" erinnert wird ("Zum Sterben verwahrt", 17. Mai). Doch so ganz vergessen, wie der Artikel suggeriert, sind weder das Grab noch die 158 Kinder, ganz im Gegenteil. Seit mehr als 30 Jahren pflegen SPD-Frauen in Burgkirchen das Grab und erinnern am Vorabend des Volkstrauertages zusammen mit vielen Menschen aus Burgkirchen und darüber hinaus an die 158 Kinder, auch unterstützt vom früheren Ortsheimatpfleger Rudolf Zeiler. Bei dieser Gelegenheit werden auch die 158 bekannten Namen verlesen. Die Kirchen am Ort und die Schulen wurden regelmäßig in die Gestaltung eingebunden.

1989 veröffentlichte der Journalist und Historiker Peter Jungblut nach Recherchen im Staatsarchiv in München die Broschüre "Tod in der Wiege" und schildert in bedrückender Weise die katastrophalen Zustände in der Säuglings- und Entbindungsbaracke, die 1944 bis 1945 zum Tod von den über 150 Säuglingen in nur zehn Monaten führte. Es waren alles Kinder von Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa. Mittlerweile hat die Gemeinde Burgkirchen die Grabpflege übernommen, die Erinnerung an die Kinder ist nun Aufgabe des Mühldorfer Vereins "Für das Erinnern", Ortsgruppe Burgkirchen. Das Grab und die Opfer sind nicht in Vergessenheit geraten und werden auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten. Evelyn Sommer, Haiming

Bauen geht einfacher

Rolf Buch, Vorstandsmitglied des Immobilienkonzerns Vonovia sagt auf die Frage, warum er nicht mehr baut, Deutschland hat das Bauen verlernt, so der Artikel "Zu spät reagiert", 23. Mai, Wirtschaft). In der gleichen Ausgabe der SZ werden die Katastrophen bei zwei Großbauvorhaben in München beschrieben ("Minister Sibler entlastet das Deutsche Museum" und "Panne beim Bau der Schwabinger Klinik", beides 23. Mai, München). In beiden Fällen geht es um Kostensteigerungen und Terminverzüge. Deutschland hat das Bauen wohl nicht verlernt, aber es ist zu komplex geworden. Zu komplex bei den Bauvorschriften, der Projektorganisation und beim Vergabesystem der Bauleistungen. Vereinfachung würde das komplexe System entflechten. Was bedeutet das? Keine Vergabe von Generalplanerleistungen, sondern Einzelvergabe an die Planer. Keine Vergabe von Generalunternehmerleistungen, sondern Einzelvergabe an die Handwerker. Das würde Probleme sparen und auch Kosten. Einführung von 30 Prozent Rückhalt bei den Kosten bei Sanierungen für Unvorhergesehenes, denn dort passiert immer Unvorhergesehenes. Vergabe von Bauleistungen nicht an den Billigstbietenden ( Schweizer Modell ), da oft Unterangebote abgegeben werden, die zu Insolvenzen und Verzögerungen führen. Und Fernhalten der Politik aus dem Planungsprozess mit deren Faible der zu früh genannten Baukosten ohne Planungssicherheit. Lasst die Planer planen und die Handwerker bauen, aber verschont Sie vor Juristen und Politikern. Wolfgang Voigt, München

Digitale Nebenwirkungen

Die Münchner Handphysiotherapeutin Regine Görges-Radina kümmert sich unter anderem um die durch Morbus Digitalitis (MD) verursachten physiologisch-anatomischen Leiden und Schäden ("Ganz schrecklich ist die Apple-Maus" vom 16. Mai). Nicht weniger wichtig sind die kognitiv-mentalen, sozialen und politischen Schäden, die durch MD verursacht werden beziehungsweise aus denen MD selbst besteht. Hier helfen natürlich keine besseren Mäuse und Tastaturen und so weiter, sondern nur Aufklärung und Selbstbewusstsein. Friedhelm Buchenhorst, Grafing