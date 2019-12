Schädliche Abschiebungen

Frau Merkel äußerte in den Nachrichten, dass sie große Angst habe, dass bald nicht mehr genügend Fachkräfte in Deutschland zur Verfügung stünden und man dringend Fachkräfte auch aus Nicht-EU-Ländern anwerben müsse; Bundesgesundheitsminister Spahn fährt nach Mexiko und Vietnam, um Pflegekräfte anzuwerben. Es werden keine Mühen gescheut, Personal aus dem Ausland zu bekommen. Und was machen unsere Behörden? Sie scheuen keine Mühen, um gut integrierte, deutsch sprechende und inzwischen mit unseren Werten und Regeln vertraute Asylbewerber um jeden Preis wieder loszuwerden ("Aufregung wegen geplanter Abschiebung" vom 16. Dezember). Die Begründung sind Paragrafen und eine nicht ganz geklärte Identität. In Afghanistan gibt es keine Einwohnermeldeämter, die Geburt eines Kindes wird nicht wie bei uns dokumentiert. Aus diesem Grund haben die meisten zu uns gekommenen Afghanen am "31. Dezember" oder an einem Tag im Januar "Geburtstag". Um an Identitätspapiere zu kommen, wie die Behörden sie hier verlangen, müssen Verwandte, sofern es sie noch gibt, tagelang unter großer Gefahr durchs Land fahren. Ich kenne einige Asylbewerber in Pflegeberufen, die ihre Arbeit aus tiefster Überzeugung und mit dem Herzen ausüben. Warum nutzen die Politiker und die angewiesenen Behörden nicht dieses Potenzial, sondern machen ihnen mit bürokratischen Hürden das Leben so schwer?Marion Blum, Burghausen

Protonentherapie nicht aufgeben

München bedeutet für mich nicht nur eine großartige Stadt, sondern auch einen jahrzehntelangen höchst positiven Rückblick auf die Zusammenarbeit mit meinen medizinischen Fachkollegen. Von größter Wichtigkeit während der letzten Jahre ist München aber auch als Standort des von mir favorisierten Ansprechpartners für die Behandlung von Patienten mit strahlensensitiven bösartigen Tumorerkrankungen (Leserbriefe "Lebenswichtiger Bedarf - und ein trauriger Niedergang" vom 13. November, "Experiment gescheitert" vom 2. November). Bei manchen Tumorerkrankungen, zum Beispiel aus dem HNO-Bereich des Allgemeinen Krankenhaus Wien, konnten (im nun insolventen Rinecker Protonen-Therapiezentrum in München; d. Red.) hundertprozentige Heilungsquoten erzielt werden, und grundsätzlich war bei allen von mir zugewiesenen Patienten eine hohe Behandlungseffektivität möglich, mindestens mit geringeren Nebenwirkungen. Ich hoffe daher sehr, dass die jetzige Krise in eine Initiative umgemünzt wird, einerseits, um neue, sich bereits abzeichnende Entwicklungen der Protonentherapie in kurzem Zeitlauf zu implementieren, und andererseits, um in einem neuen Hochleistungszentrum alle anderen Formen der modernen, konventionellen Strahlentherapie vorzuhalten. Letztlich, um sicherzustellen, dass in einem neuen, international vernetzten und eingebundenen Krebszentrum alle therapiebedürftigen Patienten vor dem Hintergrund höchster Standards Hoffnung finden können. Prof. Dr. Michael Zimpfer, Wien

Verbrauchermärchen

Wenn selbst angehende Fachleute wie Tiermedizin-Studenten den Verbraucher als entscheidende "Stellschraube an der ganzen Problematik" einer industrialisierten Tierhaltung begreifen, nur weil in Politik und Landwirtschaft geradezu gebetsmühlenartig behauptet wird, der Verbraucher möchte das alles so - obwohl ein nicht unerheblicher Teil der hierzulande "produzierten" Tiere und der mit ihnen produzierten Produkte exportiert wird -, dann läuft etwas gewaltig schief (Leserbriefe "Das Schweinezucht-Dilemma zwischen Ethik und Profit", 17. Dezember, und "Eingepfercht für die Forschung" vom 4. Dezember). Leider gehen hier nicht nur Studenten einem in der Politik gern genutzten psychologischen Trick auf den Leim, nach dem man Behauptungen einfach nur oft genug wiederholen muss, damit es die Leute schlussendlich glauben. Insbesondere als Fachmann gilt es hier aufzupassen, sich nicht als "Influencer" missbrauchen zu lassen. Deshalb sei hier klar gesagt: Der Verbraucher kann in einem globalisierten Markt mit seinem Kaufverhalten an den Verhältnissen in der Nutztierhaltung in Deutschland überhaupt nichts ändern, denn dann geht die "Ware" halt einfach woanders hin, der Markt ist schließlich groß. Wer's nicht glaubt: Auch bei diesen geschmacksneutralen Wasser-Bällchen namens Tomaten warten wir schon seit Jahrzehnten auf etwas Besseres. Es braucht ganz einfach gesetzliche Regelungen, auch wenn man dabei dem ein oder anderen ein wenig auf die Füße tritt. Sabine Hartl, Tierärztin, München