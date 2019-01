23. Januar 2019, 18:39 Uhr Weitere Briefe Ungerechte Schelte und ein Problemtänzer

Inkonsequente Staatsoper

Wie jeder andere Mensch auch, hat ein Sergej Polunin das Anrecht auf seine ganz persönliche Haltung zu Wladimir Putin, zu Dicken, Homosexuellen et cetera ("Polunin darf weiter tanzen", 23. Januar). Wenn man aber, wie er, an solch exponierter Stelle des Weltkulturbetriebes auftritt, muss man sich mit derart extrem befremdlichen persönlichen Äußerungen beziehungsweise Foto-Botschaften zurückhalten. Ich kann den Verantwortlichen der Pariser Oper zu ihrer konsequenten Reaktion, nämlich der Absetzung Sergej Polunins als Gasttänzer, nur gratulieren. Umso bedauerlicher, dass sich unsere Staatsoper hinter fadenscheinig-fragwürdigen Verlautbarungen versteckte und sich damit aus der Verantwortung zu stehlen versucht. Thomas Goebel, München

Ungerechte Museums-Schelte

Unter der Überschrift "Peinlich fürs Museum" beklagt Leserin Dr. Eva Schubert am 14. Januar die Öffnungszeiten des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg, dessen wiedereröffnete Gemäldegalerie die SZ am 8. Januar vorgestellt hatte. Tatsächlich können die beiden Sammlungsteile dieses bedeutendsten universitären Kunstmuseums auf dem Kontinent, die Antikensammlung und die Gemäldegalerie, aufgrund der Stellensituation nur jeweils halbtags und an Sonntagen im Wechsel gezeigt werden; Frau Dr. Schubert ist auch darin Recht zu geben, dass die für eine Verbesserung notwendige Verdoppelung der Aufseherstellen ein dringendes Desiderat darstellt. Die Situation ist unbefriedigend; "peinlich fürs Museum" ist sie jedoch nicht, weil das Museum sie nicht verursacht hat.

Noch gravierender ist es, wie die Leserbriefseite (in der Digital-Variante; d. Red.) insgesamt übertitelt ist. Sie bezieht sich auf den besagten und einen weiteren Leserbrief und lautet "Besinnlicher Schnee und peinliches Museum". Damit wird suggeriert, dass nicht nur der Sachverhalt "Öffnungszeiten" peinlich sei, sondern gleich das ganze Museum. Die SZ hatte am 1. Januar 2018 ausführlich über die Antikensammlung und Anfang Januar dieses Jahres sehr wohlwollend über die Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums berichtet. Wenn nur wenige Tage später dasselbe Museum als "peinlich" bezeichnet wird, lässt dies eine Kohärenz von Darstellung und Bewertung in eklatanter Weise vermissen. Mit dem in zwei Überschriften auf derselben Seite gewählten Begriff wird unserem Hause ein beleidigendes und ungerechtfertigtes Attribut angeheftet, gegen das wir uns ausdrücklich verwahren möchten. Prof. Dr. Jochen Griesbach und Prof. Dr. Damian Dombrowski, Direktoren des Martin-von-Wagner-Museums, Würzburg