Gespieltes Mitleid für die SPD

Mit Bedauern habe ich Ihren Beitrag "Die Letzten ihrer Art" (1. Februar) gelesen und bedanke mich für Ihre "aufmunternde" Berichterstattung: Denn es stimmt schon traurig, wenn in allen möglichen Medien stetig und wiederholend über die vormals so große Volkspartei in immer dem gleichen Ton berichtet wird: Mit eifrig gespieltem Mitleid, vermengt mit etwas Häme, wird der Untergang der SPD zelebriert. Aber: Auch andere Volksparteien empfangen an ihren Stammtischen nicht mehr Interessenten, auch andere Volksparteien gehen pragmatische Bündnisse ein. Hören wir auch davon?

Dass es auch aktive SPD-Ortsgruppen mit vielseitigen Ideen und Aktivitäten, neuen Mitgliedern und Interessenten gibt, wird nie berichtet. Wenn sich nach Ihrem Artikel dann doch einige angesprochen fühlen und so viel Aktivität entwickeln wie beim Volksbegehren "Rettet die Bienen", dann kommt von mir ein herzliches Dankeschön. Gerade weil die SPD für unsere soziale Demokratie so wichtige ist und war, bin ich - wie viele andere - nach einer dieser ewig lamentierenden Berichterstattungen bewusst Ende vergangenen Jahres in die SPD eingetreten. Wir sind aktiv und wollen was bewegen: Unsere Themen-Stammtische sind gefragt und relativ gut besucht. Silke Haarmann, Gablingen

Verweigerte Humanität

Was die Entscheidung des Bundestags, keine geflüchteten Kinder aus Griechenland aufzunehmen ("Humanität unerwünscht", 31. Januar, und Leserbriefe "Ein erschreckend unbarmherziges Bundestagsvotum", 6. Februar), so unmenschlich macht, ist, dass sie während der Zeit der Holocaust-Gedenktage stattfand. Es wurde dieser Tage von der Politik über die Schuld Deutschlands bei der unmenschlichen Behandlung der Juden und der Angehörigen anderer Nationen geredet und ein "Nie Wieder" beschworen. Im Fall der Rettung Minderjähriger hätte gerade Deutschland die moralische Pflicht, sich für eine humane Lösung ohne Wenn und Aber einzusetzen. Statt dessen drücken sich die Regierungsparteien gemeinsam mit der AfD vor einer schnellen humanen Lösung. Alle Argumente dagegen (ich habe die Bundestagsprotokolle gelesen) laufen darauf hinaus, sich mit Verweis auf eine einheitliche Regelung der EU vor der Verantwortung für das Schicksal dieser Flüchtlingskinder zu drücken. Joachim Vieregge, München

Ungerechte Almosen

Danke für den Bericht "Genug zum Existieren, zu wenig zum Leben" (7.Februar). "Das Sozialamt hat kein Interesse daran, eine Lösung zu suchen." Dieser Satz ist ein Schlüsselsatz zum Umgang mit der Armut. Legal ist es, dass der skandalöse Ministerpräsidenten-Eintagsfliegen-Auftritt von Thomas Kemmerich die Steuerzahlenden 93000 Euro kostet (weil er für weitere sechs Monate Gehalt bezieht). Legal ist es, die Grundsicherung für die Ärmsten trickreich unter die Armutsgrenze zu drücken und die jährlich so ersparten 12 Milliarden Euro zur Senkung des Spitzensteuersatzes zu verwenden. Illegal ist es, den solcherart Zwangsverarmten ein Almosen zukommen zu lassen. Berichten Sie ungeschönt weiter, damit auch die Letzten aufwachen. Bettina Kenter, Germering

Sinn und Würde der Kunst

Gratulation zur differenzierten und wegweisenden Darstellung der heute allseits interessierenden Frage: Was soll in Zukunft mit Gegenständen in unseren Museen geschehen ("Wem gehört das Blaue-Reiter-Idol?" und "Die Macht der Vorbilder" vom 6. Februar)? Sollen sie an frühere Eigentümer zurückgegeben werden? Leider wird die öffentliche und politisierte Diskussion vor allem in Bezug auf Kunstgegenstände aus Dritt-Welt-Ländern oft auf diese letzte Frage zurückgestutzt, geht es doch um vielfältigere Beziehungen nicht nur zu früheren, sondern auch zu heutigen Menschen und ihrem Bedürfnis, ihrem eigenen Leben durch materielle oder intellektuelle Aneignung musealer Gegenstände Sinn und Würde zu geben. Das hat für die deutsche und insbesondere Münchner Gesellschaft die von ihnen vorgestellte Kameruner Holzschnitzerei bereits vorzüglich geleistet, indem sie hier in München seit nunmehr über 100 Jahren präsent war und wahrgenommen wurde. Ob sie in der globalisierten Welt so auch wieder im Herkunftsland Kamerun rezipiert werden kann, wird sich zeigen. Prof. Dr. Berthold Riese, Germering

Sinn und Würde im Zirkus

Es ist heute nicht mehr angesagt, polemisch und unsachlich über ein für uns Alle existenzielles Thema wie Tierschutz und Tierhaltung zu schreiben und zu reden. Im Grunde genommen sind die meisten Menschen inzwischen der Auffassung, dass Tiere Mitgeschöpfe sind. Das Problem ist der gnadenlose Einfluss des Kommerz und der Versuch, mit der Vorführung exotischer Tiere noch den letzten Euro aus einer übersättigten Minderheit herauszuholen ("Fliegende Helden und ein Löwen-Opa", 3. Februar). Wildtiere gehören in die Freiheit, oder in große Wildparks unter Schutz. Aber nicht den ganzen Tag auf engstem Raum eingesperrt. Speziell dem Zirkus Krone mussten leider über ein Jahrzehnt arge Beispiele schlechter Haltung attestiert werden. Bitte stellen Sie Ihre Berichterstattung mehr auf den objektiven Sachverhalt als auf das werbewirksame Entzücken und die abendlichen Nervenkitzel beim Anblick gequälter Tiere ab. Selbst unser Papst hat sich da positioniert, indem er auf die Frage eines Reporters sinngemäß antwortete: Tiere haben eine Seele, und es scheint klar zu sein dass sie vor uns im Paradiese waren. Rolf Höhl, Seeon