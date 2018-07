23. Juli 2018, 18:53 Uhr Weitere Briefe Überflüssiges in der Isar und in der Staatsregierung

Beauftragte im Überfluss

Als ob es nicht schon genügend Verdrossenheit gäbe gegenüber der Politik im Allgemeinen und (wenigstens derzeit) der CSU im Besonderen. Da werden also acht "Beauftragte" von der Staatsregierung beauftragt, sich um etwas zu kümmern ("Drei Millionen Euro für Beauftragte", 17. Juli)! Um Integration, Pflege, Bürokratieabbau, Ehrenamt, Bürgeranliegen, Vertriebene, jüdisches Leben und Beteiligungen des Freistaates.

Integration ist aktuell, darüber kann man reden, obwohl doch dafür auch ein Ministerium, das Innenministerium, zuständig ist. Pflege, darüber kann man reden, obwohl doch dafür das Ministerium für Gesundheit und Pflege..., Bürokratieabbau, kann man reden obwohl..., Ehrenamt ..., Bürgeranliegen..., Vertriebene..., obwohl... nein, da wird es höchste Zeit, dass sich jemand darum kümmert, die leben ja erst seit 1945 in Bayern. Jüdisches Leben: Gott sei Dank gibt es das wieder in unserem schönen Freistaat. Aber sind in diesem besonderen Fall, wie im Übrigen auch in den anderen Bereichen, nicht alle gefordert, vom Ministerpräsidenten bis hin zu den Staatssekretären? Wozu also all die Beauftragten? Werden dadurch Stellen in der Staatskanzlei, in den Ministerien eingespart? Nicht zu vergessen, der Beauftragte für die Beteiligungen des Freistaats. Herr Weidenbusch fühlte sich ja schon vor Jahren als Finanzminister oder Leiter der Staatskanzlei für geeignet ("Finanzministerium oder Staatskanzlei - ich hätte das Gefühl, ich kann das"; SZ vom 11. Oktober 2013). Daraus wurde leider nichts. Jetzt ist er immerhin ein mit monatlich 3000 Euro dotierter, einem Büro mit mehreren Bediensteten und Dienstauto gesegneter Beauftragter. Als solcher darf er, weil er nicht de facto der Staatsregierung angehört, seine finanziell einträgliche Anwaltskanzlei weiter betreiben (als Minister ginge das nicht), darf den Lotto-Toto-Fachverband Bayern weiter beraten (dotiert?) und, was viele immer wieder erstaunt, seit 2014 Stellvertretender Landrat sein (dotiert?). Offenbar stören sich daran nicht die Bürgermeister und Gemeinderäte, die eigentlich für dieses Amt prädestiniert wären. Ein Landtagsabgeordneter und Beauftragter der Staatsregierung als stellvertretender Landrat? Geht das eigentlich? Herbert Mack, Straßlach

Demokratie gut verteidigt

Ein Bravo aus dem Rheinland an die Bayern, die sich trotz des schlechten Wetters in München zusammengefunden und gegen das unerträgliche Vokabular der CSU-Granden, welches man durchaus als Hetze bezeichnen kann, angegangen sind und protestiert haben ("Aufstand der Mutbürger", 23. Juli).

Endlich, kann ich nur sagen. Endlich regt sich der Protest, endlich lassen wir uns nicht mehr so unverschämt von "rechts" in die Ecke jagen. Die CSU sollte schnellstmöglich alle Kreuze in den öffentlichen Gebäuden wieder abhängen und das C aus ihrem Namen streichen. Die Verantwortlichen in dieser Partei, sei es Herr Seehofer, Herr Söder oder Herr Dobrindt, wissen doch gar nicht mehr, was Christentum bedeutet. Sie haben sich verzockt und dabei das christliche, humane Allgemein-Verständnis zerstört. Sie stehen näher bei den Demokratiefeinden in Ungarn, Österreich, Polen oder Herrn Salvini in Italien und werden zum Spielball in deren Händen.

Chapeau vor allen, die demonstrieren und sich wehren, die sich Europa und die Demokratie nicht kaputt machen lassen wollen. Gert Lahnstein, Düsseldorf

Stadt soll Obikes einsammeln

Ließe sich doch ganz einfach lösen ("Ratlos angesichts der Räder" vom 12. Juli über die verlassene Obike-Leihräder): Soll die Stadt München mit den Rädern genauso verfahren, wie sie es bei den Räumungsaktionen von Fundrädern im öffentlichen Raum immer macht - was nicht gekennzeichnet ist, kommt weg. Seitenschneider, Flex - schon ist das Rad offen. Alle an einen Ort und verschenken, und der Rest wird eingestampft. Stefanie Haagmans, München

Schwimmbäder ja, Flussbad nein

Isarflussbad ("Treib gut", 10. Juli)? Was ist das denn für ein Unsinn? Wenn man überhaupt nur 60 Tage im Jahr baden (nicht schwimmen!) könnte, wenn es zufällig mal nicht regnet? Wer gibt für so etwas Millionen aus, wenn in den Schulen der Schwimmunterricht ausfällt, immer weniger Kinder schwimmen können (also mal eben so ertrinken) und die (neuen) Stadtviertel nach ganzjährig nutzbaren Schwimmbädern rufen wie Ertrinkende? Wo Bäder geschlossen werden, weil Bademeister Geld kosten? Wo es nicht einmal einen Plan gibt, wie die Bevölkerung der Stadt, besonders die Schwimmsportler, mit Schwimmbädern versorgt werden soll(en)? Was da meine grünen Freunde reitet, weiß ich wohl. Klug ist es nicht. Ekkehard Pascoe, München