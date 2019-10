Übertriebener Polizeischutz (I)

Parallel zur Radikalisierung der Stimmen im Netz verläuft offenbar eine Verrohung des Verhaltens im Straßenverkehr. Phänomene wie rücksichtsloses Einscheren, Überfahren von roten Ampelsignalen, Übertreten der zulässigen Geschwindigkeit, Posieren mit illegalen Auspuffanlagen, unerlaubtes Linksabbiegen und so weiter gehören zunehmend zum Verkehrsalltag. Sogar Taxifahrer klagen. Wenn - selten genug - ein Raser von einer Polizeistreife erwischt wird, so wird das publizistisch groß aufgemacht.

In der Regel tritt der sogenannte Ordnungshüter im Verkehrsalltag kaum in Erscheinung. Als Erklärung für die mangelnde Präsenz wird gern die finanziell bedingte fehlende Personalausstattung angeführt. Umso mehr verwundert es, wenn laut dem SZ-Bericht "Aus CSU wird SUV" (17. Oktober) bei einer Protestaktion von Greenpeace an der CSU-Parteizentrale die Polizei "mit Dutzenden Einsatzkräften anrückte". Die Verhältnismäßigkeit dieses Einsatzes in Anbetracht der angeblich knappen Personaldecke der Polizei macht den Leser ratlos. Dr. Bodo Bleinagel, München

Übertriebener Polizeischutz (II)

Ein harmloser und gelungener Streich von Greenpeace ("Aus CSU wird SUV", 17. Oktober), der im Hinblick auf die Autoindustrie-Hörigkeit der CSU ja voll ins Schwarze trifft. - Und dafür ein Aufgebot von Dutzenden Polizisten? - Bleibt nur zu hoffen, dass die Polizei zur Stelle ist, wenn Menschen wirklich bedroht werden und Polizeischutz brauchen. Wolfram Franke, Vaterstetten

Überm Tierpark schweben

Obwohl ich schon oft über Ideen von Thomas Kantke gestaunt habe, kann ich nicht glauben, dass er eine Standseilbahn über die Isar vorschlägt ("Standseilbahn" vom 9. Oktober).

Wo bitte sollen in den Steilufern die Gleise gebaut werden? Wo soll die Brücke über den Fluss gebaut werden? Wie soll der Umstieg von Schrägbahn West in Flussquerung und dann in Schrägbahn Ost organisiert werden?

Sicherlich meint er eine Luftseilbahn oder Seilschwebebahn, die in eleganter Höhe zwischen den Hochufern über all solche Hürden hinweggleiten würde. Sicherlich eine sehr gute Idee, letztlich im Sinne des südlichen Lückenschlusses eines ansonsten kompletten Trambahnringes Obersendling - Laim - Nymphenburg - Neuhausen - Schwabing - Bogenhausen - Haidhausen - Obergiesing - Harlaching. Andreas Knipping, Eichenau

Gentleman Charles Schumann

"Shit-storm" ist meines Erachtens nicht ganz zutreffend. Die Feministinnen und Kritikerinnen haben ja zurecht schon viel für Frauen erreicht. Ich empfinde die Reaktion auf die Preisverleihung für Charles - für mich: Don Carlos - Schumann ("Ein unmöglicher Preis" vom 12./13. Oktober über eine Londoner Auszeichnung für ihn) als sehr übertrieben. Don Carlos, den ich nie kennenlernen durfte, ist ein sehr erfolgreicher Einzelunternehmer, eine Persönlichkeit, die für alles, was bei ihm getan wird, selbst Verantwortung trägt. Weshalb seine guten Argumente nur mich überzeugen sollten, verstehe ich nicht ganz, ebenso wenig die feige Reaktion der Getränkeindustrie. Liebe Feministinnen, trauen Sie einem 91-Jährigen, noch einigermaßen geistig rüstigem Menschen zu, seine Lebenserfahrung mit einzubringen. Don Carlos ist meines Erachtens rücksichtsvoll gegenüber Frauen, wenn er spätabends nur männliches Thekenpersonal beschäftigt.

Sie, Feministinnen, haben schon viel erreicht, ehrliches Kompliment, aber alle Unterschiede zwischen Mann und Frau kann niemand verwischen - schauen Sie sich bloß die Polizeiberichte an. Richard Schahl, Grünwald