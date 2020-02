Tiertransporte ausbremsen

Wieder ein Fall, in dem es der Markt offenbar nicht regelt, sondern vielmehr dessen Bedingungen skrupellos auf dem Rücken von Tieren und Verbrauchern bis zum Letzten ausgereizt werden ("Von Miesbach nach Tripolis", 20. Februar). Wie wäre es, wenn man Tiertransporte generell nur noch mit maximal 20 Kilometer/Stunde erlaubt? Alternativ könnte von Spediteuren eine schmerzhaft hohe Abgabe pro Tier und Kilometer erhoben werden. Damit würde jeglicher Ferntransport unrentabel, was dem Tierschutz und damit am Ende der Qualität für uns Verbraucher nur dienen kann. Mario Stoltz, Hamburg

Väter und Verantwortung

40 Prozent der Getrenntväter zahlen nicht oder unregelmäßig ("Väter bekommen Beratungsstelle", 5. Februar). Also: Hoffentlich berät die Beratungsstelle sie auch in der Übernahme von Verantwortung. Dann könnte sich ihre Beziehung zu den Kindern schnell verbessern - und auch zu den Kindsmüttern, von denen weit über 30 Prozent wegen fehlender Kindergartenplätze oder ausbleibender Alimente auf Grundsicherung angewiesen sind und der Altersarmut entgegengehen. Bettina Kenter, Germering

Bereicherung für München

Wir, die Leiterinnen der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in München, unterstützen ausdrücklich die Idee des Väterberatungszentrums ("Väter bekommen Beratungsstelle", 5. Februar). Gleichzeitig möchten wir betonen, dass sich die Ergebnisse der zitierten Studie, nach der die Zielgruppe der Väter in Elternberatungsstellen kaum erreicht werde, in unserer Praxis nicht widerspiegeln: Unsere jährlichen Statistiken zeigen seit Jahren durchgehend einen Männer-/Frauenanteil von jeweils ungefähr 50 Prozent. Auch beobachten wir in der Praxis nicht, dass Beratungsprozesse, in denen Klienten/Klientinnen und Berater/-innen dem gleichen Geschlecht angehören, erfolgreicher verlaufen als gegengeschlechtliche Konstellationen. Unser Beratungsverständnis geht vielmehr davon aus, dass nicht das Geschlecht der Wirkfaktor ist, sondern die Qualität der beraterischen Beziehung. Diese steht und fällt vor allem mit der Fachlichkeit der Berater im Sinne einer neutralen oder allparteilichen Haltung. Unsere Beobachtung ist zudem, dass in Elternberatungen, die in (gemischtgeschlechtlicher) Co-Beratung durchgeführt werden, nicht zwangsläufig der Berater den Mann besser versteht und die Beraterin die Frau. Wir heißen weiterhin alle Väter in unseren Beratungsstellen herzlich willkommen. Gleichzeitig freuen wir uns über die Bereicherung unserer Beratungslandschaft. Dr. Cornelia Ulrich, München

Teures Ministerium

Zu "Behördenbüros in bester Lage" vom 10. Februar: Danke an die SZ, dass Sie mit Preis, Quadratmeterfläche pro Mitarbeiter (Richtschnur x 2) et cetera die wichtigsten Eckdaten insbesondere zur Anmietung der Büroräume am Oberanger durch das Innenministerium nicht nur transparent gemacht haben, sondern insbesondere auch aufgezeigt haben, dass es ja verfügbare, passende Alternativen zum halben Mietpreis nur ganze 2,4 Kilometer weiter vom Ministeriumssitz entfernt gegeben hätte. Zudem sind allein schon die zitierten Erklärungsversuche von Ministeriumssprechern und Ihr Schlusswort dazu lesenswert. Ich bin gewiss für gute Büroräume, für ein gutes Arbeitsumfeld. Aber diese Verschwendung von Steuergeld ist einfach nicht hinnehmbar. Was passiert? Gar nichts, das Geld ist weg. Gratulation einmal mehr an den Vermieter, die Patrizia. Jürgen Dorn, Pullach im Isartal