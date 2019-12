Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital veröffentlicht werden unter Angabe von Name und Wohnort. Das Leserforum des SZ-Lokalteils erreichen Sie per E-Mail unter forum-region@sueddeutsche.de , postalisch unter: Süddeutsche Zeitung, Leserforum Region, Hultschiner Straße 8, 81677 München

Mit Verbot ist es nicht getan

Kritiker des eventuellen Konzerts des Rappers Kollegah im Backstage ("Misstöne aus der tiefgrauen Zone", 16./17. November) mit seinen zynischen Texten gegen Frauen, Schwule, Muslime, Juden und andere, sagen: Verbieten! Das ist das Ärgerliche an den Äußerungen der Kritiker, zu glauben, durch Verbote Probleme lösen zu können. Diese Erkenntnis ist so alt, so evident, dass die simplen Verbotsrufe erstaunen. Sie sind eine Missachtung der Arbeit, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Jugendclubs und Freizeittreffs und Lehrkräfte in den Schulen täglich leisten. Es ist auch eine Missachtung der Jugendlichen selbst, die sich mit dem weiß Gott nicht einfachen Problem der Meinungsfreiheit und der Achtung der Würde Anderer auseinandersetzen. Mit Macht, über die die Kritiker verfügen, und mit Verboten ändert man Denkweisen von Menschen nicht. Da müssten sich diese Damen und Herren mehr anstrengen! Ursula Leppert, München

Landschaft und anderer Rohstoff

Wie immer, wenn in Deutschland Entwicklungen verschlafen wurden, verfällt man nach dem Aufwachen in hektische Betriebsamkeit und trifft Entscheidungen, die nicht zu Ende gedacht werden ("Windstärke Null" vom 22. November). Nun sollen also E-Autos das Klima retten, und zu deren Betrieb wird jetzt lauthals der sofortige und ungehemmte Ausbau der Windkraft gefordert. Konsequent wird verdrängt, dass die für die Batterien notwendigen Rohstoffe aus Ländern kommen, mit denen man besser keine Geschäfte macht, soll nicht eine wichtige Schlüsselindustrie von korrupten Potentaten abhängig und erpressbar sein. Ob diese Rohstoffe überhaupt ausreichend zur Verfügung stünden, sollten viele Autofirmen auf E-Autos setzen, ist auch fraglich. E-Autos kosten uns hunderttausende Arbeitsplätze und hinterlassen Berge toxischen Mülls. Japan setzt auf die Wasserstofftechnik. In diese Technik sollten unsere Fördermittel fließen, um sie schnell massentauglich zu machen. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich einmal eine Entscheidung von Horst Seehofer für weise und vorausschauend halten würde. Aber ohne die 10H-Regelung verlören wir unsere Landschaften und damit einen wichtigen Teil unserer Identität. Hans Kössler, München

Elektroschrott (1)

Ich finde das nett, dass man amerikanischen und chinesischen Unternehmen erlaubt, ihren Elektroschrott auf unseren Straßen abzustellen. Angeblich soll das Zeug ja aus ökologischen Gründen sinnvoll sein. Aber was ist daran sinnvoll, wenn ich für eine Batterie Ressourcen verschwende und Leute mit einem E-Scooter fahren lasse ("Kurze Lebensdauer, schlechte Logistik" vom 28. November), die sich entweder zu Fuß oder mit dem Rad auf der Straße bewegen könnten, also mit Eigenantrieb und viel weniger Umweltverschmutzung? Und dann steht das Zeug inzwischen auch noch überall im Weg herum, man kommt als Fußgänger nicht durch, und auf dem Radweg sind sie auch ein Hindernis, weil sie nicht schneller als Tempo 20 gehen. Zu Elektrorollern kann man eigentlich nur sagen: Ab in die Presse. Also in die Schrottpresse. Michael Beer, München

Elektroschrott (2)

E-Scooter wurden als nettes Spielzeug bewertet ("Kurze Lebensdauer, schlechte Logistik", 28. November). Außerdem hat man von schlimmen Unfällen gelesen. Und jetzt droht der Winter. Unüberlegt zur Verfügung gestellt, unbrauchbar und nutzlos in die Ecke geworfen: Das traurige Ende vom fröhlich geträllerten E-Scooter-Sommer-Lied. Eine Möglichkeit wäre, die Rolĺer in Vergnügungsparks einzusetzen. Oder fürs Personal an Flughäfen, in großen Lagerhallen und was der langen Wege sonst noch gebaut wurde. Verschrotten ist die schlechteste Lösung, das schadet Spaß und Umwelt. Friederike Karsten, München