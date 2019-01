16. Januar 2019, 18:39 Uhr Weitere Briefe Schnecken-Diskretion und eine Schlüssel-Idee

Schädliches Wachstum

Michael Kerkloh, der Geschäftsführer der Münchner Flughafen-Gesellschaft, zeigt sich "mehr als zufrieden" mit den tollen Steigerungsraten ("Deutlich mehr Fluggäste" vom 11. Januar): 46,3 Millionen Fluggäste und 413 469 Flugbewegungen im Jahr 2018. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Passagierzahl verdoppelt! Klar, es liegt in der Systemlogik, dass Herr Kerkloh das nur positiv sehen kann und muss. Von der SZ hätte ich mir gewünscht, dass auch andere Interpretationen der steigenden Zahlen eingeholt und berichtet worden wären. Im Bereich des Autoverkehrs ist das Bewusstsein Gott sei Dank gestiegen, dass nicht ständiges Wachstum das Ziel sein kann. Wenige fänden es einfach toll, wenn der Autoverkehr weiter so ungebremst ansteigen würde. So muss auf die Nebenfolgen des ständig wachsenden Flugverkehrs mit Nachdruck hingewiesen werden: die enormen Umweltbelastungen und die ständig wachsende Lärmbelastung. Bei Katharina Schulzes Urlaub in Kalifornien erregen sich die Gemüter über die von einer Person produzierten geschätzten 3,6 Tonnen Kohlendioxid für Hin- und Rückflug. Die Zahlen gehen in die Millionen, wenn man Kerklohs "positive" Bilanz hochrechnet. Und auch die unkritisch hingenommene Zunahme des gesundheitsschädlichen Fluglärms: Im Münchner Norden genießt man die Segnungen des ungebremsten Flugverkehrswachstums ab 5 Uhr morgens mit dröhnenden Überflügen im 5-Minuten-Takt. Dr. Willi Pecher, München

Schnecken-Diskretion

"Die Bayerische Zwergdeckelschnecke ist zwei bis vier Millimeter groß und lebt in Bogenhausen": Solche Bildunterschriften sind es, warum ich die SZ (auch) liebe. Nur schade, dass die anderen Bogenhausener diese exklusive Nachbarschaft vermutlich gar nicht richtig zu schätzen wissen... Das könnte daran liegen, dass, wie in "Die letzten ihrer Art" (16. Januar) bemerkt wird, "über die Lebensweise der Bayerischen Zwergdeckelschnecken bislang nicht allzu viel bekannt" ist. Man möchte der guten Schnecke nur wünschen, dass das so bleibt. Andreas Bieberbach, München

Was der Detektiv nicht sieht

Danke für den sehr informativen Beitrag "Plastik im Gemüse" (16. Januar). Leider ist es notwendig, zu kontrollieren und zu sanktionieren. Es wird aber zu Ungerechtigkeiten kommen. Beispiel: Bei uns in der Straße werden die Biotonnen seitens der AWM einen Tag vor der Leerung vor die Haustür, also auf den öffentlichen Gehweg gestellt. Bis zur Leerung - circa 24 Stunden später - kann jeder seinen Müll in die Biotonne werfen. Darauf haben die Bewohner des Hauses keinen Einfluss. Natürlich landet da auch oft Plastikmüll nachts in der Biotonne. Wenn nun aber die Bewohner der Hauses zur Rechenschaft gezogen werden, dann ist das ungerecht. So gesehen halte ich nichts von Mülldetektiven. Markus Weinkopf, München

Tram statt U-Bahn

Hat man denn gar nichts aus der Vergangenheit gelernt ("Fahrplan für die U-Bahn" vom 15. Januar)? U-Bahn nach Freiham: 2030? Bis dahin Express(!)-Busse? Wer einmal im jetzt schon bestehenden Expressbus am Frankfurter Ring oder im Süden in der Brudermühlstraße im Stau gesessen ist, kann darüber bloß lachen. Es gab funktionierende Tram-Erschließungen der Satellitenstädte (Perlach, Fürstenried, Hasenbergl) die zugunsten von U-Bahnen aufgegeben wurden. Dabei ist die kreuzungsfrei geführte Tram unwesentlich langsamer als die U Bahn, hat aber mehr Haltestellen (= näher am Kunden) und hat eine größere Akzeptanz. Wer abends im menschenleeren U-Bahnhof Basler Straße oder Quiddestraße war, weiß, wovon ich schreibe. Deswegen hat die Tram nach Sankt Emmeram solchen Erfolg, ebenso die nach Nordschwabing. Eine solche ist in zwei und nicht in 20 Jahren gebaut. Mit dem Geld von einem Kilometer U-Bahn können zehn Kilometer Trambahntrasse gebaut werden. U-Bahnbau in der Peripherie ist Fehlallokation von Mitteln. Friedrich Thorwest, Pullach

Gedenken auf Augenhöhe

Von Anfang an war ich der Meinung, dass Erinnerung auf Augenhöhe gehört und nicht vor die Füße der Menschen ("Tafeln für die Toten", 31. Dezember). Nun kann ich zu meiner Freude lesen, dass die Stadt München ein eigenes Erinnerungszeichen geschaffen hat. Diese Zeichen sind sehr ansprechend. Vor allem auch deshalb, weil man etwas über die Lebensdaten der Opfer erfährt. Kommt dann noch eine gerasterte Fotografie dazu, dann kann man das wirklich als perfekt gestaltet bewerten. Lob und Dank an die Stadt München. Gertraud Konradt, Germering

Schlüsseldienst à la Apotheke

"Ein Markt für halbseidene Stümper" vom 15. Januar und das Problem überteuerter Schlüsseldienste: Warum verquickt man das Problem nicht mit der Notrufnummer und schafft einen Notdienst wie die Apotheken? Dieter Stinshoff, München