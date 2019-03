27. März 2019, 18:47 Uhr Weitere Briefe Schlechter Name und schlechtes Gesetz

Knapp daneben

Ich habe mich köstlich amüsiert über den sorgfältig ausgewählten Namen der neuen multifunktionalen Sportarena im Olympiapark ("Neue Halle heißt ,SAP Garden'", 21. März). Der Firmenname plus das englische Wort "Garden" klingen erst mal ganz gefällig - sap garden. Nur, wenn man weiß, dass "sap" in der englischen Umgangssprache ,Naivling' oder auch ,Schlappschwanz' (im Irischen: sad ass prick) heißt, ist der Name etwas problematisch. Noch dazu kommt der gewagte Vergleich zum Madison Square Garden.

Hätte man statt "Garden" einen deutschen Begriff benutzt, wäre mir gar nichts aufgefallen. Ob die Basketballer und Eishockeyspieler sich noch über den Namen freuen? Lisa Marie Röhrl, Gröbenzell

Leider kein Erinnerungssignal

Soso, "SAP Garden" passe zum "geschichtsträchtigen Areal" laut Aussage des SAP-Vorstandsmitglieds Christian Klein (zum selben Thema). Da hatte ich einen anderen Vorschlag eingereicht: "Moshe Weinberg Arena", meinetwegen mit einem "SAP" davor. Zur Erinnerung: Moshe Weinberg, der Trainer des israelischen Ringerteams, wurde als Erster beim Olympiaattentat 1972 von den palästinensischen Terroristen ermordet. Stellvertretend auch für alle anderen Opfer dieses schrecklichen Verbrechens wäre die Benennung nach Moshe Weinberg ein starkes Zeichen gewesen. Man hat hier eine sehr gute Chance verpasst, bei dieser für die Münchner Bevölkerung wichtigen Begegnungsstätte eine klare Botschaft an die Welt zu senden: Wir sind für eine respektvolle Erinnerungskultur und stehen auf gegen Hass und Gewalt, egal ob in München oder der restlichen Welt.

Das Engagement von SAP als Sponsor ist natürlich zu begrüßen. Auch wenn dieses Unternehmen weltweit mit seinen Produkten präsent und erfolgreich vertreten ist und einen beachtlichen Umsatz mit Beratungsleistungen generiert, wäre es besser gewesen, sich bei diesem Thema mal von anderen Leuten beraten zu lassen. Johannes Brekalo, München

Mieterqualen per Gesetz

Entscheidend ist hier doch nicht die Erhaltungssatzung ("Sie dachten, sie wären geschützt", 26. März), sondern es sind die unseligen Mietgesetze. Da können sich Mieter bei sogenannten Christlichen und Sozialen bedanken. Die haben in der letzten Legislatur eine faire Aktualisierung der Mietgesetze blockiert (klare Regelungen bei Eigenbedarf, Deckelung der unmöglichen Modernisierungs-Umlage etcetera). Auch jetzt wird von denselben Parteien eine Neuberechnung des Mietpreisspiegels verhindert, der ja eigentlich ein Miet-Erhöhungs-Spiegel ist (es gehen nur die letzten 4 hochpreisigen Jahre an Neuvermietungen ein). Dietmar A. Angerer, München

