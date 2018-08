28. August 2018, 18:52 Uhr Weitere Briefe Schlaue Füchse und ein schwäbisches Versprechen

Was schlaue Füchse uns lehren

Hier wird geraten, Essbares auf dem Komposthaufen wegzusperren, damit der Fuchs nicht drangeht ("Kluge Grenzgänger" vom 16. August). Über das Thema Lebensmittelverschwendung ist doch schon genug geschrieben worden, auch in der SZ. Es sollte nicht der Fuchs vom Essen ferngehalten, sondern darauf geachtet werden, dass erst gar kein Essen auf dem Komposthaufen liegt. Wenn man beim Einkaufen und Kochen den Kopf einschaltet, sich nicht zuviel auf den Teller lädt, und diesen dann ganz uncool und altmodisch leer isst, dann klappt das auch. Mein eigener Müll jedenfalls enthält definitiv keine "Kartoffeln, gekochte Rüben oder Äpfel" - so etwas esse ich auf. Was man im Wortsinn "weggeputzt" hat, kann auch keine Füchse, Ratten oder ähnliches anziehen.

Was den Fuchsbandwurm angeht, so frage ich mich, ob die Experten jemals kurz über ihre Empfehlungen nachdenken. Die sind nämlich komplett realitätsfremd. Würde man sich daran halten, könnte man keinen Salat und keine Erdbeeren aus dem Schrebergarten mehr essen, in dem sich ja laut Artikel die Füchse tummeln. Und hat schon mal irgendjemand Walderdbeeren oder Bärlauch mit 60 Grad heißem Wasser abgeschrubbt? Susanne Tillich, München

Der Bezirk ist noch was schuldig

Der im Beitrag "Wo bleibt der Mensch?" (10. August) erwähnte Gedenkstein für die mehr als 2000 Opfer der "Euthanasie"-Aktionen in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee, "entworfen und gestaltet zusammen mit Patienten", wurde ausschließlich mit Mitteln des Krankenhauspersonals finanziert. Vor kurzem erst wurde er von unbekannten Tätern geschändet, ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz genommen hat. Als Michael von Cranach 2006 von seinem Amt als Direktor des Bezirkskrankenhauses verabschiedet wurde, gab ihm der Bezirkstagspräsident von Schwaben, Jürgen Reichert, als Abschiedsgeschenk das Versprechen mit auf den Weg, im Kaufbeurer Bezirkskrankenhaus ein Dokumentationszentrum zu errichten, das die in diesem Bezirkskrankenhaus während der Nazizeit begangenen Verbrechen dokumentieren und in einen größeren Zusammenhang stellen würde. Das Versprechen wurde bis heute nicht eingelöst, obwohl dringender Bedarf besteht. Dr. Rainer Jehl, Kaufbeuren

Schrecklich abschreckend

Verrückte Welt! Die Asylpolitik der CSU ist gekennzeichnet vom Prinzip der Abschreckung. Das Prinzip der Abschreckung gestaltet auch die bundesrepublikanische Sozialpolitik ("Streit um Söders Familiengeld", 11. August): Die Sozialleistungen für die aus der Erwerbstätigkeit Herausgefallenen müssen so gering gehalten werden, dass sich niemand freiwillig in diese Situation begibt. Der Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) vollzieht nur geltendes (schlechtes) Recht, wenn er darauf besteht, dass das bayerische Familiengeld an diejenigen, die es am dringendsten brauchen würden, nicht ausgezahlt wird, sondern von Hartz IV abgezogen wird. Nimmt man an, dass Sozialpolitik helfen soll, ist das Unsinn. Doch das ist nicht ihr Zweck, sie soll auf abschreckende Weise helfen - wie auch die Södersche und Seehofersche Asylpolitik. Prof. Dr. Wolf Wagner, Berlin