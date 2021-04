Taten statt leere Worte

Ich selbst bin kein Lehrer, einige Bekannte haben aber diesen Beruf ergriffen ("Piazolo nimmt Lehrer in Schutz", 27. März). Ich kann für diese Personen deshalb folgende Feststellungen treffen: Diese Lehrer verbringen ihre Zeit nicht in Talk-Shows, sondern in anspruchsvollem Wechselunterricht. Diesen Lehrern geht es nicht um Populismus und Effekthascherei, sondern um die Bildung ihrer Schüler. Diese Lehrer haben sich nicht an der Vermittlung von Maskengeschäften bereichert; ganz im Gegenteil, sie mussten die Masken für den Unterricht überwiegend selbst finanzieren. Diese Lehrer erhalten keine monatliche Kostenpauschale von 3453 Euro; sie benutzen für den Distanzunterricht ihre privaten Notebooks, Drucker, Telefone, Internetzugänge. Diese Lehrer sind tatsächlich systemrelevant; sie bilden diejenigen aus, die künftig die üppigen Politikerpensionen finanzieren werden. Diese Lehrer reden nicht nur, sondern handeln auch und lösen damit die vielen Probleme in den Schulen. Niemals würden die Lehrer in meinem Bekanntenkreis pauschal feststellen, dass wir zwar die teuersten, aber nicht immer die besten und fleißigsten Politiker haben. Rudolf Fiedler, Winterhausen

Ungeimpfte Lehrer

Wochen nach Erscheinen des Kommentars "Unverschämtes Ultimatum der Lehrer" (24. März; dazu auch die Leserbriefe "Egoistisches BLLV-Ultimatum" vom 29. März und "Eine Reaktion auf zu viele leere Versprechungen" vom 26. März), der Lehrer als unverschämte Egoisten beschreibt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in vielen Landkreisen bei fast 200. Die breite Öffentlichkeit geht davon aus, dass "die Lehrer" schon lange geimpft seien. Tatsächlich haben nur Grundschul- und Förderschullehrer ein Impfangebot erhalten.

Die angeblich so privilegierten Gymnasiallehrer versorgen derzeit mindestens die Oberstufe, also die Jahrgangsstufen Q11 und Q12, an mehreren Tagen pro Woche im Klassenzimmer - ungeimpft. Lehrer sind keine Impfdrängler und möchten sich so gut wie möglich um die ihnen anvertrauten Jugendlichen kümmern - nicht nur aus ihrem Berufsethos heraus, sondern weil ihnen die Schüler persönlich am Herzen liegen. Dass sie das aber so schutzlos tun müssen, dass die Gefahren, denen alle Beteiligten beim Zusammentreffen Dutzender Haushalte in einer Schule ausgesetzt sind, ignoriert werden, ist mehr als bedauerlich.

Veronika Eckl, Freising

Impfhelfer der Bundeswehr

"Bundeswehr hilft beim Impfen in Hof" vom 16. April: Die Meldung könnte den Eindruck erwecken, die Bundeswehr werde erst in Zukunft beim Corona-Impfen in Hof behilflich sein. Das ist nicht richtig. Ich erhielt am Karsamstag, 3. April, die erste Impfung im Zentrum Hof und wurde während meines Besuchs fast ausschließlich von Angehörigen der Bundeswehr betreut - in vorbildlicher Art und Weise. Die zumeist jungen Bundeswehr-Angehörigen waren ausgesprochen höflich und freundlich und arbeiteten sehr effektiv. Ihnen gebührt ein ganz großes Dankeschön für ihre Hilfsbereitschaft in diesem bestimmt nicht immer einfachen Einsatz, bei dem sie sicherlich auch mit schwierigen "Gästen" zu tun haben. Hoffen wir, dass sich nicht nur im Hochinzidenz-Gebiet Hof die Lage bald entspannt. Renate von Törne, Hof