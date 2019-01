28. Januar 2019, 18:47 Uhr Weitere Briefe Reif für die Planung, reif für die Ehrung

Jetzt pressiert's im Inntal

Mir fehlen eigentlich die Worte. Die Verwirklichung dieses Großprojektes ("Inntal 21" vom 23. Januar über den Streit um den Nord-Zulauf zum Brenner-Basistunnel) wurde vor Jahrzehnten zwischen den betroffenen Staaten zur Bewältigung der Verkehrs- und Warenströme und damit zur Verringerung der negativen Auswirkungen insgesamt auf Umwelt und Menschen, vereinbart. Und einer ziert sich - wie immer: Deutschland. Das führt nicht weiter. Das ist eine Schande. Dass vor Ort Widerstand gegen so ein Projekt von Betroffen kommt, ist verständlich und war abzusehen. Das war in Italien und Österreich nicht viel anders. Nur dort wurde das nicht im Politik-Stil Angela Merkels und Horst Seehofers ausgesessen, sondern im Ringen um eine tragbare Lösung erfolgreich umgesetzt. Und dazu müssen endlich die erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt, in die Hand genommen werden. Ich fordere: "Verkehrswende jetzt!" Nicht gackern und jammern, nur machen zählt! Wo bleibt der Mut dazu? Joachim Schmitt, Würzburg

Theatergemeinde-Historie

Der Artikel "In völkischer Mission" (3. Januar) vermittelt ein verzerrtes, ja ein verfälschtes Bild von der Tätigkeit des Volksbundes für Kunst und Theater, der späteren Theatergemeinde München, zur Zeit der Weimarer Republik. Besonders die Wahl der Überschrift rückt den Verein in ein völlig falsches Licht. Hinzu kommen begriffliche Ungenauigkeiten, ein Außerachtlassen der Komplexität konservativen und völkischen Denkens in Deutschland in den Jahren 1919 bis 1933 und eine inhaltliche Engführung. Kurzum: Die Aktivitäten der Münchner Besucherorganisation waren facettenreicher als im vorliegenden Beitrag dargestellt. Und: Der massive Rechtsruck erfolgte erst ab den späten 1920er Jahren! Daniela Maier, Grafenaschau

Reif für die Ehrung

Sechs der sieben Auserwählten ("Gleich sieben neue Ehrenbürger der Stadt München", 19. Januar) haben bereits einen recht "abgerundeten" Lebenslauf; nichts gegen die Erhebung in den Ehrenbürgerstand! Im Vergleich der "Würdenträger in spe" Franz von Bayern (als Beispiel) und Philipp "von Bayern" würde ich Herrn Lahm allerdings noch ein paar Jährchen Lebensleistung gönnen, ehe er gleichberechtigt in den Kreis der Honoratioren aufgenommen wird. Karl-August Berg, München