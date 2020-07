Denkpause für Konzertsaal

Für mich, in München geboren und dort aufgewachsen, ist es schwer zu ertragen, dass das neue bayerisches Konzerthaus im Ostbahnhofviertel entstehen soll ("Söder steht zu neuem Konzerthaus" vom 9. Juli). Besucher des Konzerthauses erwartet dort eine beklemmende Zugangssituation, die es kaum erlaubt, sich in "freudiger Erwartung" einem kulturellen Ereignis zu nähern.

In der weltweit geschätzten Kunststadt München ist man offensichtlich nicht bereit, früheren bayerischen Regenten nachzueifern und Zeichen zu setzen, die das Herausragende von München und Bayern besonders zum Ausdruck bringen. Während andere Kultur-Weltstädte sich erhebliche Mühe geben, ihre "Musiktempel" so zu platzieren, dass sie zu einem besonderen Aushängeschild werden, begnügt man sich in der bayerischen Landeshauptstadt mit einer vorwiegend funktionalen Lösung.

München mit seinen weltweit geschätzten Orchestern hat es nicht verdient, sich mit einem Hinterhof-Konzerthaus abzufinden. Die jetzige außergewöhnliche Situation und die zu beobachtende Skepsis zum Standort sollten die Verantwortlichen ermuntern, eine Denkpause einzulegen und nach einem angemessenen Standort Ausschau zu halten. Dieser sollte möglichst dort gesucht werden, wo sich München repräsentativ gibt. Das in Nähe des Schlosses Nymphenburg gelegene Areal des Kapuzinerhölzls könnte ein idealer Standort für einen neuen Konzertsaal sein. Georg Aschauer, München

Ein rechtes Paradox

Es ist paradox. Auf der einen Seite nutzen bekennende Rechtsradikale, deren erklärtes Ziel es ist, unsere weltoffene Demokratie abzuschaffen und ein völkisch-nationales, monoethnisches Land zu errichten ("Der braune Spuk von Oberprex", 9. Juli), erfolgreich unser unabhängiges Justizsystem, um weiter an diesen Zielen arbeiten zu können. Auf der anderen Seite verbreiten Menschen wie Ken Jebsen, Attila Hildmann und Co. ihre Lügen von der Meinungsdiktatur und angeblicher Impfpflicht, und behaupten, unser Grundgesetz würde durch die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise ausgehebelt. Und unter die Tausende ihrer Anhänger, Coronaskeptiker, Reichs- und Wutbürger, Impfgegner, mischen sich die Rechten und hetzen gegen unseren Staat und dessen Institutionen. Und alle miteinander sind der felsenfesten Überzeugung, sie würden unterdrückt und hätten keine andere Wahl, als sich auf der Straße dagegen zur Wehr zu setzen. Und die Süddeutsche als Vertreterin der viel geschmähten "Lügenpresse" berichtet auch noch sachlich darüber.

Schade, dass diese Menschen das nicht lesen können. Ulrich Weidauer, Neubiberg

Bahnlinien reaktivieren

Die Bayernkarte zeigt die Mittelzentren ohne Bahnanschluss ("Extra-Millionen für die Schiene", 14. Juli). Ich habe dies mit einer Karte der Bahnlinien in den 1920-er Jahren verglichen, und siehe da: Von den circa 40 genannten Orten hatten damals nur vier keinen Bahnhof: Bad Wiessee, Geretsried (gab es laut Karte noch nicht), Zusmarshausen, Kelheim. Sogar alle Orte im Bayrischen Wald, in der nördlichen Oberpfalz und in Oberfranken nahe der Grenze zu Tschechien waren mit der Bahn erreichbar. Viele der Trassen sind heute Radwege und könnten reaktiviert werden, wenn die Politik die notwendigen Prioritäten setzen würde. Siegfried Straßner, Bad Aibling

Tierliebe, bis es knallt

Die in der vergangenen Woche unter großem Einsatz der Feuerwehr aus einem Gully in der Königinstraße gerettete kleine Taube wird dann hoffentlich nicht diejenige sein, die in ein paar Wochen von der MVG ("Abschuss", 6. Juli) in einem U-Bahnhof erschossen wird? Manfred Jagoda, Ismaning