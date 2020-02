Plädoyer für Kino

Rettet das Filmtheater Sendlinger Tor! Das reizvollste und charmanteste Kino Münchens zur Disposition zu stellen, da verschlägt es einem den Atem ("Ein Münchner Kino-Krimi", 5. Februar). Was die Wifa-Vermögensverwaltung GmbH treibt, ist unverantwortlich. Dass das Kino komplett veraltet und es unzumutbar ist, Menschen dort hinein zu lassen, das sind alternative Fakten. Die Besucherzahlen sprechen dem Hohn. Eric Englert, München

FDP beugt Hitzekollaps vor

Offensichtlich hat der Autor des Beitrags "Einsam im Nebel" (4. Februar) den Sachverhalt nicht ganz begriffen, deshalb ein paar erklärende Worte. Die Nebelduschen sollen den Bürgern bei Hitze einen kühlen Kopf bescheren, damit sie in der Lage sind darüber nachzudenken, was jeder Einzelne zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann. Dass die Nebelduschen den Klimawandel nicht bremsen können - das zumindest zu recherchieren sollte einem Journalisten möglich sein. Oder war nur Negativwerbung für die FDP das Ziel der Zeilen? Anders ausgedrückt: Da Deutschland alleine den Klimawandel nicht aufhalten kann und wir in den kommenden Jahren realistisch betrachtet mit steigenden Temperaturen zu rechnen haben, ist es vorhersehbar, dass Menschen einen Hitzekollaps erleiden. Wer dann gezwungen ist, sein wohlklimatisiertes Bürogebäude zu verlassen, ist für eine solche Erleichterung eventuell dankbar.

Ich jedenfalls freue mich über den FDP-Vorschlag. Sicher werde ich in der SZ noch viele lustige Diskussionsbeiträge zum Für und Wider dieser Duschen zu lesen bekommen. Der Unterhaltungswert des Vorschlags ist jedenfalls hoch! Josef Feuerstein, Markt Schwaben

Verdrängungseffekt

Das Phänomen ist nicht nur in Vilshofen und Rosenheim, sondern in allen Städten sichtbar ("Kippenschnipsern auf der Spur" vom 21. Januar). Es ist die logische Folge des Rauchverbotes in Gaststätten, wo früher die Kippen gesammelt und entsorgt wurden. Die Kosten der Straßenreinigung trägt jetzt der Steuerzahler. Um Abhilfe zu schaffen, sind auch hohe Bußgelder wirkungslos. Adolf Kreuz, Konstanz

CSU im grünen Tarnmäntelchen

Leserbrief "Sinnlose Skilift-Förderung" vom 3. Februar, "Kampagne gegen Tempolimit" vom 3. Februar, Leserbrief "Aiwangers alpine Ignoranz" vom 8. Januar sowie "Staatsregierung rüstet Skigebiete auf" vom 17. Dezember: SZ-Leser Franz Pechlof greift die sinnlose Förderung der Skilifte und Beschneiungsanlagen treffend auf und stellt fest, dass diese Maßnahme eklatant dem neuen grünen Image der Staatsregierung widerspricht. Da muss man leider auch die Internet-Aktion der CSU zur Abwendung eines 130er-Tempolimits auf den Autobahnen anfügen. Auch dies belegt, dass unter dem selbst umgehängten grünen Mäntelchen der CSU noch immer eine streng rückwärts gewandte Haltung herrscht. Dr. Friedrich Brych, München