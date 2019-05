13. Mai 2019, 18:55 Uhr Weitere Briefe Pfundige Tragl und ausgebootete Kanuten

Bad Tölz bestraft die Falschen

Der Tölzer Landrat hat keine naturschutzfachlichen Gründe für ein Kanu-Verbot. Ohne Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren, hat "Ober-Isar-Ranger" Landrat Josef Niedermaier ein völlig unüberlegte Isar-Verordung in Kraft gesetzt ("Katastrophenalarm auf dem Fluss" und Kommentar "Nur ein Feigenblatt" vom 22. April, "Die Partyzone beginnt jetzt in Schäftlarn" vom 26. April und Leserbriefe "Es trifft die Falschen" vom 30. April). Damit fügt er dem Kanusport massiven Schaden zu. Seit 1905, als Alfred Heurich mit seinem selbst gebauten Faltboot die Isar von Bad Tölz befuhr, kam es zu keinen nennenswerten Diskrepanzen zwischen Naturschutz und dem Kanusport. Erst als Horden von Schlauchboot-Touristen mit ihren Gummibooten die Isar als Spiel- und Grölplatz für sich entdeckten, wurde das Problem der Übernutzung (auch an den Ufern!) sichtbar: Jahrelang hat man dem Partybetrieb und seinen Exzessen an und auf der Isar tatenlos zugesehen. Mit der Verordnung hat der Landrat das Problem nicht gelöst, er bestraft die Falschen durch monatelange Fahrverbote. Dass die nur kurzfristige Durchfahrt von Paddelbooten die Fortpflanzung von Fischen stören soll, ist eine reine, bis heute nicht belegte Behauptung. Für die auf den Kiesflächen brütenden Vögel wurde dagegen schon vor Jahrzehnten in einer wissenschaftlichen Studie nachgewiesen, dass die Besucher an den Ufern eine wesentlich höhere Belastung darstellen. Erst nach Inkrafttreten der Verordnung will das Landratsamt nun ein FFH-Gutachen anfertigen lassen. Reichlich spät! Das beweist, dass das Landratsamt keine Zahlen und Daten hat, um seine Verordnung fachlich zu begründen. Vincent Chaillié, München

Pfundige Tragl (1)

Die so detailreich-kundige Glosse "Glanz und Elend der Biertragl" (30. April) ruft beim Semesterferien-Bierfahrer (Spatenbräu) einiges an Erinnerungen wach. Im Lieferbezirk Schwabing wollte so einiges an Stiegenhäusern durchklommen werden. Ein Tragl ließ man dabei am Handgriff hängen, das andere hielt man unter dem Arm. Blechtragl oder gar kunststofferne waren damals (1956 bis 1960) eine Seltenheit. Erschwerend wirkte sich bei den hölzernen nicht nur Regen aus - zu pasteurisierendes Bier wurde in den Tragln in den Heißwasserbottich gestellt, wo sie sich kräftig vollsogen. Was der Kratzer Hans nicht erwähnt: Die damaligen Tragl waren quadratisch, enthielten 25 Flaschen und hatten Schnappverschlüsse, die ein Mehrfaches der heutigen Kapseln wogen. So kam ein Gesamtgewicht zustande, das im ungünstigsten Fall wohl nicht allzuweit von einem halben Zentner entfernt war. Wenn man seine Anzahl von Stiegen hinter sich hatte, konnte eine Kalorienzufuhr in Form von Bier keinen Schaden anrichten. Rudolf Mühlstrasser, München

Pfundige Tragl (2)

In Ihrem Artikel "Jede Kiste zählt" (29. April) vermisse ich einen naheliegenden Vorschlag, wie die Brauereien Leergutknappheit vermeiden könnten: Einheitliche Bierkästen und durchgehend einheitliche Bierflaschen. Dann kann es nicht mehr passieren, dass man Kisten und Flaschen nicht mehr loskriegt und sie im Müll entsorgen muss. Fritz Pott, München