Was ursprünglich eine schöne Idee schien, nämlich als Kompensation für das gigantische Oktoberfest wenigstens den kleinen Schaustellern, kleinen Buden und so weiter eine Überlebenshilfe zu geben und sie verteilt über die Stadt Geschäfte machen zu lassen, droht leider wieder einmal aus den Fugen zu geraten ("Das wird wie Weihnachten" vom 16. Juli). Es scheint sich zu dem zu entwickeln, was es bewusst nicht sein sollte und als was das nicht konzipiert war: eine Art Ersatz-Wiesn. Hubert Aiwanger wird (un-)heimlich jubeln. Reiter und die Seinen mögen aber bitte diese Re-Eventisierung von Anfang an gleich wieder ausbremsen.

Statt, wie ursprünglich gedacht, den kleineren Schaustellern und Buden eine Chance zu geben, damit ein wenig Ausgleich für die ausgefallene Wiesn zu ermöglichen und so das gesamte Straßenbild zu beleben, kommt nun doch wieder eine riesige "Attraktion" nach der anderen - das Bild zum Artikel spricht Bände. Es sollte dezidiert keine Ersatzwiesn werden, da waren sich Söder und Reiter sehr einig - aber was jetzt anscheinend leider unumkehrbar umgesetzt werden soll, ähnelt leider einer in die ganze Stadt metastasierter Wiesn - zum Fürchten. Obendrein wird hingenommen, dass die schönsten und kunsthistorisch wichtigsten Stellen der Stadt zusätzlich zum jährlichen Event-Fetischismus ein weiteres Mal verschandelt werden. Von der Gefahr mal abgesehen, dass daraus dann Gewohnheitsrecht werden könnte und etwa zur Wiesn nicht zum Zuge gekommene "Gaukler" darauf pochen, sich dafür in der Stadt auszubreiten, und warum eigentlich nur im Spätsommer?

Mir graust vor der daraus drohenden Voll-Eventisierung einer ursprünglich mal liebens- und lebenswerten Stadt... Noch sollte Zeit sein, Herr Reiter und Frau Habenschaden, diesen hypertrophen Ansatz zugunsten des ursprünglichen Konzepts ein für alle Mal zu kippen! Friedrich-Karl Bruhns, München

Auf der Zielgeraden des Lebens

Heiter, kurzweilig und informativ beginnt die erste Folge der Serie über die Marchioninistraße in München-Großhadern (SZ-Serie "Meter für Meter", Folge 1, "Wo das Leben anfängt und endet" vom 28. Juli). Was wohl kaum ein Mitarbeiter hier gewusst hätte: wer der Namensgeber dieser Straße ist - nämlich ein renommierter deutscher Arzt in schwierigen Zeiten. Zudem erfahren wir Interessantes über die verschiedenen Fakultäten und medizinischen Standorte. Allerdings geschieht am Ende der Marchioninistraße in der Klinik für Palliativmedizin und dem Kinderpalliativzentrum der LMU doch so viel mehr als "ein Akt der Gnade": Gerade hier können die Ärzte und das gesamte multiprofessionelle Team noch enorm Wichtiges für die unheilbar erkrankten Patienten tun und sind dabei keineswegs am Ende ihrer Kunst angelangt. Die Palliativmedizin ist eine zwar recht junge, aber höchst anerkannte praktische und forschende Disziplin, die im letzten Lebensabschnitt des Menschen jeglichen Alters vor allem seine Lebensqualität im Fokus hat. Dabei geht es um die Behandlung von Symptomen wie Schmerzen und Ängsten, aber auch um die individuelle Planung der verbleibenden Lebenszeit. Das sollte Allgemeinwissen sein; fast jeder Münchner wird im Laufe seines Lebens auf palliative Unterstützung noch angewiesen sein. Sabine Lacour-Krause, Weßling