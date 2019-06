2. Juni 2019, 18:58 Uhr Weitere Briefe Nützliche Schilder und Gefahren fürs Leben

Schilder gegen Regelverstöße

Ihr Artikel "Die verbotene Stadt: Wie Schilder den Alltag und das Bild Münchens beeinflussen" (29./30. Mai, Thema des Tages) ist dergestalt unausgewogen, in dem er völlig außer Acht lässt, warum die Schilder eigentlich aufgestellt werden: Rücksichtslosigkeit und fehlende Selbstverantwortung. Ihr Redakteur zeigt seine Naivität am Beispiel der GWG Wohnanlage: Das Schild folgte auf die Fußballflecken an der Wand, nicht umgekehrt!

Man kann über Verbote verschiedener Meinung sein, Teil der Wahrheit ist aber auch, dass sich für Ordnung Verantwortliche zu wehren versuchen in einer individualistischen Kultur, in der zunehmend Menschen glauben, dass Regeln des Zusammenlebens für sie persönlich nicht gelten würden.

Wenn meine These zutrifft, werden Verbotsschilder und Konsequenzen bei Regelbruch sogar noch zunehmen, denn man darf nicht übersehen, dass auch in einer liberalen Gesellschaft die erste Regel Rücksichtnahme lautet. Der erwachsene Mensch braucht darüber hinaus nicht die von Psychologen geforderte Infantilisierung der Schilder, so wie er die Schilder im Grunde überhaupt nicht benötigt, wenn er sich selbstverantwortlich verhält. Jochen Rögelein, München

Lebensgefährliches Radeln

In Ihrer Ausgabe vom 22. Mai ("Im toten Winkel") berichten Sie sehr eindrücklich über den Todesfall eines 11-jährigen Jungen an der Corneliusbrücke und zeigen damit erneut, wie gefährlich rechtsabbiegende Pkw und Lkw Radfahrern werden können. Wie gefährlich Rechtsabbieger sein können, davon kann ich jetzt leider aus eigener Erfahrung berichten. An eben diesem Tag, dem 22. Mai, fuhr ich die Waldwiesenstraße in Hadern in nördlicher Richtung auf dem Radweg. Der Radweg ist erst vor kurzer Zeit neu asphaltiert und verbreitert worden; trotzdem hat er genau die Struktur, die wiederholt als unfallträchtig erkannt wurde: stark befahrene Straße, daneben ein Parkstreifen, daneben der Radweg. Im Straßenverlauf gibt es einige Seitenstraßen und zwei Tankstellen, die zum schnellen Abbiegen verführen. Die Waldwiesenstraße führt auf die A96 zu. Ein Autofahrer meinte, noch kurz vor der Autobahn tanken zu müssen, bog eilig in die Esso-Tankstelle ein - und fuhr mich dabei über den Haufen. Ich hatte Glück. Wäre ich einen halben Meter weiter gewesen, hätte mich der Pkw wohl im 90-Grad-Winkel erwischt und überfahren und ich wäre vermutlich tot. So bin ich mit ein paar blauen Flecken und einem verbeulten Vorderrad davon gekommen.

Ironisch mutet dabei die erste Bemerkung des Autofahrers an: "Ich hab doch geschaut, und da war niemand" (er klang sogar ein bisschen vorwurfsvoll). Natürlich hat er mich nicht gesehen, da ist ja der dicht vollgestellte Parkstreifen, und proaktives Vorausdenken ("diese Radfahrerin könnte jetzt gleich dort vorne vorbeikommen, also warte ich mit dem Abbiegen, bis sie vorbei ist") ist nicht jedermanns Sache. Denken Sie jetzt aber bitte nicht, er hätte mich nicht gesehen, weil ich schneller als das Licht bin - so fit bin ich dann auch wieder nicht. Ein Blick in den Unfallatlas lässt einen ratlos zurück: Diese Stelle scheint nicht übermäßig gefährlich zu sein. Wie viele Beinahezusammenstöße und leichte Unfälle mag es hier wohl gegeben haben, die nicht zur Anzeige kamen? Es wird ja städtebaulich eine Menge für Radfahrer getan. Wie kann es dann sein, dass in den Außenbezirken und Vororten wie Hadern das motorisierte Fahren und Parken so viel wichtiger ist als das Leben und die Sicherheit der Radfahrer? Sind Maßnahmen wie Halteverbote vor Einmündungen nicht durchsetzbar? Eva Grill, München

Da braucht's mehr Einsicht bei allen

"Kinder verwüsten Gräber" vom 29./30. Mai: Beim Lesen fiel mir spontan das Lied (Qualtinger/Peter Alexander) ein: "Der Papa wird's schon richten!" Ich war fassungslos, dass offensichtlich sehr kleine Kinder bereits so pietätlos und unverschämt sein können. Woher kommt eigentlich ein solches Verhalten? Die Kinder sind Grundschüler, sollten also eigentlich schon einiges an Benehmen gelernt haben, sowohl im Elternhaus als auch in der Schule. Und die Eltern "wollen den finanziellen Schaden wiedergutmachen"? Darum alleine geht es nicht! Meiner Meinung nach müssten die Kinder - notfalls mit Hilfe der Eltern - die Gräber in Eigenarbeit wieder herrichten. Die Eltern können ja das Geld vorschießen, aber die Kinder sollten deutlich zu spüren bekommen, dass ein derartiges Verhalten unakzeptabel ist. Und vor allem: Ich finde, sie müssten sich unbedingt persönlich bei den Familien entschuldigen, deren Gräber sie verwüstet haben. Das alles anzusehen dürfte ein großer Schock für die Hinterbliebenen gewesen sein! Elisabeth von Mahs, Moosach