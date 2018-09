30. September 2018, 18:48 Uhr Weitere Briefe Missbrauchte Menschen und beißwütige Biber

Im Beitrag "Der Burgherr mit den scharfen Zähnen" vom 5. September wird beschrieben, wie erfreulich es ist, dass sich der Biber in Bayern wieder ausgebreitet hat. Ich habe selber kürzlich im Nymphenburger Schlosspark einen Biber am Ufer eines Sees gesehen und habe mich gefreut. Leider musste ich aber in diesem Sommer feststellen, dass die Ausbreitung des Bibers inzwischen problematische Ausmaße angenommen hat, und die SZ schreibt ja, dass es inzwischen 20 000 Biber in Bayern gibt.

Meine Frau und ich lieben den Staffelsee und fahren sehr gerne auf die Inseln zum Baden. Da mussten wir feststellen, dass der Biber im Uferbereich zum Teil jeden dritten Baum angenagt hat, so dass viele Bäume abgestorben oder auch schon umgefallen sind (ebenso sind aber inzwischen sehr viele der noch intakten Bäume in Ufernähe mit Maschendrahtzaun gegen Biber-Verbiss geschützt; d. Red.). Dies hat in den letzten drei Jahren ganz erheblich zugenommen. Der Biber macht keinen Unterschied zwischen den Bäumen, er greift Nadel- und Laubbäume in gleicher Weise an. Viele Bäume sind ringsherum bis tief in das Holz hinein abgenagt und stürzen dann um. Einmal bemerkten wir, dass der Biber die Rinde eines 30 Zentimeter dicken Baums in einer Nacht ringsherum komplett abgenagt hat. Wenn man bedenkt, dass so ein Baum einige Jahrzehnte wachsen muss, um diese Größe zu erreichen, so stimmt es einen bedenklich, ob wir die Zerstörung unserer Landschaft in diesem Ausmaß weiterhin zulassen sollen. Ich denke deshalb, es wäre Zeit darüber nachzudenken, ob die Population des Bibers durch Bejagung reduziert werden sollte. Wenn es jetzt 20 000 Biber sind, so sind es vielleicht in einem Jahr 40 000, und dann steht auf den Inseln am Staffelsee bald kein Baum mehr, ebenso aber auch in anderen wassernahen Erholungsgebieten. Prof. Dr. Konrad und Erika Altmann München

Missbrauchszahlen sind höher

Dreister und verlogener gehts nicht ("Bistum veröffentlicht Missbrauchszahlen", 24. September). Seit 1946 zehn Täter und 29 Opfer, die bekannt sein sollen. Aus meiner Zeit in katholischen Heimen, aus meinem Jahrgang, aus "meinen" Heimen kann ich Ihnen fünf meiner Mitzöglinge namentlich nennen, die sexuell drangsaliert worden sind, und vier sind schon unter vierzig Jahren gestorben dank der "Fürsorge", die uns zuteil geworden ist.

Was da passiert ist, ist nicht "sexueller Missbrauch" (was wäre denn richtiger "Gebrauch"?), sondern sexuelle und religiöse Gewalt mit oftmals tödlichen Folgen.

Die meisten religiösen Organisationen sollten ihre spirituelle Bankrotterklärung unterschreiben, denn eine Aufarbeitung und die damit erhoffte Erneuerung kann nicht stattfinden, solange die Täterorganisationen eine aufrichtige Wiedergutmachung nicht leisten und zugeben, was Sache ist, und die Mittäter - ohne die es ja keine Täter geben täte - den Ball nach wie vor flach halten, die Öffentlichkeit an der Nase herumführen und Zahlen veröffentlichen, die auch ein Normalzeitungsleser für unrichtig erkennen kann. Michael Maier Missbrauchsüberlebender, Altdorf