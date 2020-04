Abitursorgen an der BOS

Sie schreiben im Bericht "Prüfung verschoben, Leben durcheinander" (24. März), dass "sämtliche Abschlussprüfungen an Gymnasien, Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen verschoben" worden sind. Leider wird von den Medien und der Regierung eine Schulart komplett außer Acht gelassen: die Fachober- und Berufsoberschulen. Ich selbst besuche die 12. Klasse an der Berufsoberschule und bereite mich innerhalb eines Jahres auf mein Fachabitur vor. Die schulische Zwangspause aufgrund der Corona-Krise trifft meine Mitschüler und mich besonders hart, da wir nicht jahrelang - wie Gymnasiasten - aufs Abitur vorbereitet werden, sondern den erforderlichen Stoff innerhalb weniger Monate erlernen müssen. Ganz zu schweigen davon, dass in jedem Hauptfach und beinahe jedem Nebenfach noch die benötigte Notenbasis für das zweite Halbjahr fehlt.

Unsere Ungewissheit, ob, wie und wann wir die eigentlich erforderlichen Schulaufgaben/Kurzarbeiten nachholen müssen, wird noch davon verstärkt, dass das Kultusministerium erst spät Informationen zu unserer Schulart veröffentlichte. Die Abiturtermine wurden zunächst nur für die Gymnasien verschoben (Kultusminister Michael Piazolo hat zwischenzeitlich bekanntgegeben, dass auch die Abiturprüfungen der Fach- und Berufsoberschulen verschoben werden, und zwar voraussichtlich auf den 18. Juni als Prüfungsbeginn, sofern nach den Osterferien der Unterricht wieder aufgenommen werde; d. Red.).

Der dafür erforderliche Stoff wird zwar von unseren Lehrern den Umständen entsprechend hervorragend über E-Mail und Co. vermittelt, allerdings wird es am Ende sehr stressig werden. Schließlich müssten wir - Stand jetzt - nach den Osterferien alle Prüfungen nachholen und uns parallel aufs Abitur vorbereiten - und das innerhalb von wenigen Wochen. Anzumerken ist, dass es einige Schüler an der BOS gibt, die sich den Lebensunterhalt mit Nebenjobs verdienen, in denen momentan Corona-bedingt nicht gearbeitet werden darf. Die Sorgen, einen guten Schulabschluss erzielen zu können, werden da noch von finanziellen Sorgen begleitet.

Sophia Lehner, Passau

Rot statt grün

Wenn ein Haus grün angestrichen wird ("Im grünen Bereich", 26. März) ist es noch lange nicht im grünen Bereich. Die Anmutung des Bürogebäudes an der S-Bahn-Station Laim mit seinen Bogenfenstern mag ein Stilelement der Architektur sein, das an historische Fabrikgebäude erinnert. Wenn aber hinter zweigeschoßigen Bogenfenstern in den obersten Geschoßen normalhohe Bürogeschoße sind, dann sind wir im roten Bereich. Dieser Umstand ist dem Investor geschuldet, der die Wirtschaftlichkeit dem Anspruch der Architekten an ein richtig hohes Stockwerk entgegensetzt und damit pervertiert. Fährt man mit der S-Bahn nach Pasing so sieht man auf dem Dach des Bürogebäudes, also oberhalb der Bogenfenster, das ganze Elend der Wirtschaftlichkeit des Investors hinsichtlich der Ästhetik. Ein gelungenes Beispiel ist im übrigen das Hauptzollamt aus dem Jahr 1912 an der Donnersberger Brücke. Doch auch hierfür hat ein Investor kein Verständnis. Zwar war das Projekt zweimal in der Stadtgestaltungskommission, geholfen hat es aber nicht. Also nicht alles im grünen Bereich!

Wolfgang Voigt, München