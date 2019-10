Klimaschutz-Bremser

Anscheinend weiß bei der Stadt manchmal die Linke nicht, was die Rechte tut: Einerseite gibt es zum Teil hektisch geplante Nachverdichtungsbemühungen, der dann Grünflächen zum Opfer fallen oder wodurch weiterer Boden versiegelt wird ("Bürgerbegehren gegen Nachverdichtung" vom 8. Oktober), andererseits schreibt sich die Stadt den Klimaschutz unter dem Slogan "cool city" auf die Fahnen (Werbeanzeige "Die Stadt informiert: Klima schützen und dabei fit bleiben" vom 8. Oktober, Seite R7). Ein Schelm, wer darin Widersprüche sieht - ökologisch und politisch. Martin Hornsteiner, München

Marathon-Bremser

Zusammen mit fünf anderen Läuferinnen und Läufern aus unserer Gruppe war ich für den Halbmarathon angemeldet, den ich auch - mit allerdings schlechter Zeit - gefinisht habe. In der Berichterstattung in den Medien ("Massen-Bewegung" vom 14. Oktober) hat sich allgemeine Euphorie breit gemacht, doch es lief längst nicht alles optimal ab. So war die Rückgabe der Läuferbeutel nach dem Lauf verwirrend. Halbmarathonis mussten ganz woanders hin als die Marathonis. Die Beschilderung war suboptimal. In unserem Fall mussten wir das gesamte Stadion in nasser Läuferkleidung umrunden, um endlich die Ausgabe zu finden. Weiterer Punkt: Zu den Duschmöglichkeiten (Eingang Nordseite Olympiahalle) war es von dort ebenfalls sehr weit. Das alles in durchgeschwitzter Kleidung. Dann die Krönung: Uns und vielen Dutzend (wenn nicht gar Hunderten) anderen Läuferinnen und Läufern wurde der Zugang zur Olympiahalle und den Duschmöglichkeiten von einem Herrn namens Fröhlich (!) verwehrt. Begründung: Zum Duschen sei jetzt keine Zeit mehr, da in der Olympiahalle eine Anschlussveranstaltung vorgesehen sei. Unglaublich, welche Teilnehmer- und Läuferfeindlichkeit sich hier breit machte. Und das alles offenbar mit Zustimmung des Organisationskomitees. Ein entsprechender Hinweis an die Pressestelle mit Bitte um Aufklärung blieb jedenfalls unbeantwortet.

Eine Werbung für die Veranstaltung war dies nicht, zumal sich der Start des Halbmarathons (Block C) am Chinesischen Turm, wo die Beschilderung ebenfalls nicht optimal war, deutlich verzögert hatte. Hermann Motsch-Klein, Frankenthal