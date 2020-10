Kein Schutz für Tauben

Haben ÖDP/Freie Wähler in der heutigen Zeit nichts anderes auf ihrer To-do-Liste als die Prämisse, im Rathaus einen Raum für Tauben zu fordern ("Friede den Stadttauben" vom 8. Oktober)? Wo leben wir denn, und wie weltfremd ist dieses unverständliche Ansinnen? Die überhand nehmenden "Ratten der Lüfte", die nicht nur Fassaden verschmutzen, sondern durch ihren Kot auch Krankheiten übertragen, sollten nicht weiter geschützt werden. Als Singvogel-Freundin bin ich für die Reduzierung nicht nur der Tauben, sondern auch der Rabenvögel - beides wahre Plagen. ÖDP/Freie Wähler finden hoffentlich ein anderes Thema, für das sie sich vehement einsetzen können, zum Beispiel Hilfen für Corona. Brigitte und Bernd Broßmann, Neubiberg

Falsch bejubelt

Die Münchner Symphoniker feiern dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum ("In die Breite denken" vom 8. Oktober). Sie tun dies auch unter der großen Anteilnahme ihrer ehemaligen Kollegen und Kolleginnen sowie der Konzertbesucher, die ihre Konzerte über Jahrzehnte besucht haben. Daher habe ich mich gefreut, als ich am 8. Oktober die SZ aufschlug und das schöne Foto mit den Münchner Symphonikern sah. In Ihrem Artikel war dann zu lesen: "Aus dem einst etwas zopfigen kleinsten der großen Münchner Orchester ist in den vergangenen Jahren ein stilistisch breit aufgestelltes Ensemble geworden": Dieser Satz hat mich fassungslos gemacht. Was für ein Unsinn. In all den Jahren seiner aufregenden und wechselhaften Geschichte war dieser Klangkörper alles, nur nicht zopfig. Auch der Satz: "Das Orchester, das ja ursprünglich aus der Film- und Unterhaltungsbranche kommt", beschreibt das Wirken des Symphonie-Orchesters Graunke und der Münchner Symphoniker unzureichend. Ich hätte mir einen anderen Jubiläums-Artikel Ihrer Zeitung gewünscht. Eva Ranft, Pullach

Fehlinvestition

Vielen Dank für die Nennung der Zahl in "Dritte Startbahn kostete bisher 236 Millionen Euro" (21. September). Es gehört angesichts der seit Jahren (Jahrzehnten?) andauernden Demonstrationen schon eine gewaltige Portion Chuzpe dazu, so viel Geld in etwas zu investieren, das die Anwohner nicht haben wollen, vermutlich niemand braucht (vor zehn Jahren schon absehbar). Wenn nun "jemand um die Ecke käme" und sagen würde, dass schon 100 Millionen Euro in den ersten Flug zum Mars investiert worden sind, dann wäre dies ähnlich "bodenlos". Es ist schon klar, dass vorausschauende Planung notwendig ist, aber keine Privatperson kann so dreist planen, denn im Falle von Problemen droht die Privatinsolvenz. Falls mit der Nennung der Zahl beabsichtigt ist, so etwas wie Mitleid zu erregen in die armen Investoren, so muss ich sie in meinem Falle enttäuschen: Es war schlicht Dummheit. Erich Würth, München