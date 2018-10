28. Oktober 2018, 18:52 Uhr Weitere Briefe Luxus-Sanierung

Der geplante Gasteig-Umbau erhitzt die Gemüter

Bayern-Franken mit Bezirken

Aus fränkischer Sicht und nach heutigem Stand ist es für Franken ganz wichtig, dass die Bezirke erhalten bleiben ("Sollen die Bezirke in Bayern abgeschafft werden?", 12. Oktober). Ohne die Bezirke wäre Franken von der Landkarte verschwunden. Dank der drei fränkischen Bezirke ist Franken mehrfach im Land, das sich "Bayern" nennt, vertreten. Die fränkischen Bezirke wurden 1837 vom damaligen bayerischen Machtapparat erfunden mit dem Hintergrund, Franken in drei Teile zu teilen und damit zu schwächen. Das Gegenteil ist heute der Fall: Die fränkischen Bezirke sind ein starkes Bollwerk gegen die Bajuwarisierung Frankens. Und das ist gut so! Deshalb ein klares Pro für die Bezirke in diesem Bundesland, das Franken im Landesnamen immer noch nicht aufgenommen hat, obwohl die Zeit für den Namen "Bayern-Franken" absolut reif ist! Rudolf Bernd Kondler, Stein (Franken)

Überflüssige Luxus-Sanierung

Die Fotomontage der Außenansicht des Gasteig nach der "Sanierung" verdeutlicht, dass es sich nicht um eine Sanierung, sondern um eine weitgehende Neugestaltung dieser vom Publikum bestens angenommenen und in Deutschland einmaligen Kultureinrichtung handelt ("Ein verfahrenes Verfahren" vom 13. Oktober). Die Gestaltung ist zeitlos, seriös und auf Dauer angelegt. Warum die grundlegende Neugestaltung, die zusätzlich sicher mit höheren Wartungs- und Pflegeaufwendungen verbunden ist, erforderlich ist, bleibt dem Betrachter verborgen.

Eine gewisse Profilierungssucht der damit befassten Politiker scheint einer der Gründe zu sein. Falls Leitungen oder Behälter korrodiert sind, kann dem abgeholfen werden. Falls die Akustik nicht alle Wünsche zufrieden stellt - das wird sie niemals tun -, können vermeintliche Mängel mit vertretbaren Kosten beseitigt werden. Falls Toiletten nicht behindertengerecht sind, kann auch dem mit geringen Mitteln abgeholfen werden. Die Kosten von derzeit geschätzten 500 Millionen Euro (zu erwarten sind Überschreitungen) sind angesichts des hohen Bedarfes öffentlicher Mittel für dringende, zukunftssichernde Aufgaben wie Schulsanierungen, Wohnungsbau und so weiter in keiner Weise vertretbar. Zumal gleichzeitig ein völlig neuer Konzertsaal am Ostbahnhof und Ausweichquartiere für die Nutzer des Gasteig während der fünfjährigen "Sanierung" gebaut werden, deren Kosten die der "Sanierung" weit übersteigen werden. Das Ergebnis der Landtagswahlen, die den an Bürgerproblemen interessierten Grünen in München die Mehrheit gebracht haben, sind ein deutlicher Hinweis darauf, wofür Steuergelder ausgegeben werden sollten und wofür nicht. Dr. Heiko Barske, Seefeld

Der Gasteig darf nicht fallen

Geplanter Gasteig-Umbau sowie Leserbriefe "Ein so teurer Plan - und doch so leicht auszubremsen" (15. Oktober) und "Gasteig abreißen" (22. Oktober": Das Thema Gasteig treibt mich um. Welche Banausen wollen das Juwel am Gasteig schleifen, schleifen im Sinne von ,plattmachen'? Sind es die Ziegel, die den Lederhosen nicht gefallen, weil sie diese für ein preußisches Baumaterial halten - und nicht wissen, dass der Ziegel das Baumaterial der Römer war, wie auch Michael Mieslinger in seinem bedenkenswerten Leserbrief ("Denkmal mit stiller Größe", 15. Oktober) schreibt. München hat genügend gesichtslose Architektur, auch solche in Planung. Das Gasteig-Zentrum darf nicht fallen. Es kommt nichts Besseres danach. Dr. Bodo Bleinagel, München