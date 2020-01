Kontrollpfusch vom Amt

Nun endlich, gottseidank und endlich die Einleitung eines Tierhalteverbotsverfahrens ("300 kranke Rinder" vom 9. Januar). Wurde ja auch reichlich Zeit. Warum aber erst jetzt? Ganz offensichtlich, dass da jahrelang behördlicherseits (und seitens der Veterinärmediziner) über diese verdreckten und unhaltbaren großen Milchviehhöfe schützend die Hand gehalten wurde. Wer wird denn da - für die in der Vergangenheit schon oft vorgekommenen, ungeheuren Tierquälereien - in den Behörden zur Rechenschaft gezogen?

Dass hier offensichtlich zu jeder Schandtat bereite Landwirte unbedingt ihren Profit herausschlagen wollen, ist das Eine. Das Andere ist aber die zur Kontrolle schon immer verpflichtete Behörde. Was geschieht da mit Konsequenzen?

Dürfen diese schlafmützig wegschauenden Beamten einfach so ihren Job weiter tun? Oder was geschieht mit den verantwortlichen zuständigen Beamten? Und was heißt das schließlich für den letztendlich zuständigen und verantwortlichen Oberallgäuer Landrat Anton Klotz? Sieht der da auch nur den Hauch einer Dienstpflichtverletzung? Und wie erklärt er sich dazu?

Immerhin hat sich wenigstens jetzt endlich was getan. Aber was ist auch hier schon wieder an Augenwischerei zu lesen? Da heißt es großspurig: "Außerdem wurde bekannt, dass das Landratsamt Oberallgäu bereits im Dezember ein Verfahren für ein Tierhaltungsverbot gegen den Landwirt eingeleitet hat."

Ja Kruzifünferl, welche Leistung! Da lobt man sich, weil man grade mal vor ein paar Tagen was unternommen hat. Welche Selbstherrlichkeit, welche Unfähigkeit zu begreifen, wie groß das eigene Behördenversagen ist. Gustel Schuppe, Dießen am Ammersee

Solidarische Lehrer-Mehrarbeit gehört auch entlohnt

"Lehrer müssen mehr arbeiten" vom 8. Januar: Nachdem alle Grundschullehrerinnen und -lehrer am ersten Schultag im neuen Jahr von unserem Kultusminister Michael Piazolo gleich mit der Botschaft empfangen wurden, dass ab dem nächsten Schuljahr das verpflichtende Arbeitszeitkonto eingeführt würde und auch diverse Teilzeitmodelle gestrichen werden müssten, war wenigstens klar eingestanden, dass der eklatante Mangel an Lehrkräften nicht nur eine Standardbehauptung der Verbände sei.

Die Maßnahme des Arbeitszeitkontos mag für die meisten Grundschullehrer ärgerlich, aber hinnehmbar sein. Es wird schlicht nicht anders gehen, da der Markt einfach keine weiteren Lehrkräfte hergibt. Im erwähnten Text wird allerdings suggeriert, der Lehrermangel sei von den Lehrkräften auch hausgemacht und leicht zu beheben, wenn sich nur die "Teilzeitler/-innen" ein wenig solidarisch zeigten und ihre Arbeitszeit erhöhten. Und diese Einschätzung ist ein Schlag ins Gesicht aller in Teilzeit arbeitenden Lehrerkräfte.

Durch die Aussagen der Person, "die sich gut auskennt", aber wohl nicht namentlich erwähnt werden möchte, entsteht auch aufgrund der Wortwahl "verwöhnt" und "großzügige Wünsche" der Eindruck, viele Lehrerkräfte arbeiteten in Teilzeit, um sich das Arbeitsleben komfortabel einzurichten und bequem etwas dazuzuverdienen. Sicherlich gibt es gerade im Grundschullehrerberuf ein äußerst hohes Maß an Teilzeitbeschäftigten. Die Ursache liegt hier jedoch im System begründet, da der Männeranteil in dieser Schulsparte gegen Null tendiert, und gleichzeitig nach wie vor die Mehrzahl der Frauen den Teilzeitpart in einer Familie übernimmt.

Perspektivisch wäre die Regierung gut beraten, den Beruf der Grundschullehrerinnen und -lehrer wirklich attraktiver zu machen, gerade wenn die bisherigen Teilzeitmöglichkeiten wohl beschnitten werden. In Bezug auf Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten und Ansehen ist in unserem Berufsstand durchaus noch "Luft nach oben". Vielleicht ließe sich im aktuellen Fall die Motivation der Lehrkräfte auch dadurch erhöhen, dass die Beschäftigten ihre Solidarität zwar durch das Arbeitszeitkonto zeigen, dass diese angeordnete Mehrarbeit aber wenigstens finanziell honoriert wird. Denn andernfalls leisten wir über Jahre mehr Arbeit und geben gleichzeitig dem Staat ein zinsloses Darlehen. Stefanie Steindl, Kranzberg, Grundschullehrerin in Teilzeit