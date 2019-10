Landarzt-Mythen

"Nun wird Falsches nicht wahr, in dem es wiederholt wird", und genau dies möchte ich zum Artikel "Landärzte dringend gesucht" vom 9. September anmerken: Seit fast 28 Jahren bin ich als einzelkämpfender "Generalist Hausarzt" in der Provinz, und zwar im Drei-Länder-Eck von Bayern, Tschechien und Österreich tätig. Mittlerweile beschäftige ich eine Weiterbildungsassistentin Allgemeinmedizin und werde die zahlreichen Anfragen von Medizinstudentinnen und -studenten nach einer Famulatur in meiner Praxis nicht mehr erfüllen können!

Es stimmt einfach nicht, dass ein Hausarzt für seine Patienten ständig erreichbar sein muss, um diese gut betreuen zu können. Das war schon vor 28 Jahren nicht so und ist heute überhaupt nicht mehr denkbar. Wir haben einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, der die Nächte und die Wochenenden abdeckt und bei dem die Patienten gut aufgehoben und versorgt sind. Jede Hausärztin und jeder Hausarzt kann selbst entscheiden, ob er beispielsweise im Rahmen der Palliativversorgung seine Handynummer weitergibt oder auf den speziellen palliativmedizinischen Dienst verweist. Die Landarzt-Quote wird sicherlich nicht jedes Problem lösen, aber sie ist ein guter Weg dahin, Menschen, die sich wirklich um die Landbevölkerung als Arzt medizinisch kümmern wollen, eine Chance zu geben.

Für die "Bedecktheit" der Landesärztekammer habe ich überhaupt kein Verständnis. Die Problematik ist seit langer Zeit bekannt, und da gibt es nicht sehr viel zu analysieren! Von der organisierten Ärzteschaft Bayerns erwarte ich, dass sie ihren Präsidenten in dieser Sache unterstützt. Dr. med. Michael Rosenberger, Breitenberg

Bischof und Pharisäer

Wenn der Herr JU-Vorsitzende Stefan Meyer und die ihn unterstützenden CSU-Funktionäre auch nur im Ansatz mitbekommen hätten, was sich auf dem Globus gerade anbahnt, dann würden sie nicht auf Bischof Stefan Oster wegen dessen Teilnahme an der Fridays-for-Future-Demo losgehen ("Kritik an Bischof Oster wegen Demo-Teilnahme", 23. September), sondern auf die Führungspersönlichkeiten der CSU und der anderen GroKo-Parteien wegen des unzureichenden Klimapakets. Hätten sie außerdem die päpstliche Enzyklika "Laudato si" gelesen, wüssten sie, dass das bischöfliche Engagement zur Bewahrung der Schöpfung voll auf der päpstlichen Linie liegt. Ich habe mich wie unzählige andere Katholiken sehr gefreut über die bischöfliche Präsenz. So beweist sie doch Sensibilität für reale Probleme, die vielen Menschen große Sorgen bereiten. Ich finde es geradezu bösartig, über Tausende idealistische Teilnehmer hinwegzusehen und die Demo als Veranstaltung von linken Chaoten und Demokratiefeinden zu brandmarken, nur weil auch die Grünen und die Linke zur Teilnahme aufgerufen hatten. Und es ist unfair die paar Radikalen, die unangemessene Plakate hochhielten, herauszugreifen und dem Bischof die Unterstützung entsprechender Anliegen vorzuwerfen. Am Tag nach der Demo nahm Bischof Oster am "Marsch für das Leben" in Berlin teil. Dazu rief zum Beispiel auch die AfD auf, da marschierte auch Beatrix von Storch mit. Der Bischof hielt dort sogar eine Rede. Darüber müssten sich Politiker der angeblich christlichen Partei konsequenterweise doch dann auch aufregen, oder? Es gibt bekanntlich überall schwarze Schafe, sogar bei der Jungen Union und der CSU. Gunther Willeitner, Passau

"Die ,größte Wohlfahrtsaktion' der Stadt" vom 25. September:

Wie mittelalterliche Almosen

Danke für den wichtigen Artikel. Ohne die fast 1000 Tafeln würden 1,65 Millionen Menschen in Deutschland hungern. Den Ehrenamtlichen gebührt großer Dank. Fast 1000 Tafeln (in einem der reichsten Länder der Erde!) sind jedoch menschlich eine Schande und politisch ein Skandal, denn anstelle des Rechts auf Existenzminimum tritt mittelalterliches Almosen: "Reste statt Rechte".

Alte, Kranke, Singlemütter, Kinder müssen am Restetisch der Nation Schlange stehen, weil das grundgesetzlich garantierte Existenzminimum mit "Hartz IV" trickreich heruntergerechnet wurde. Die so ersparten zwölf Milliarden Euro dien(t)en zur Senkung des Spitzensteuersatzes. Das heißt: Seit der Agenda 2010 fließt das Geld kontinuierlich von den Taschen der Ärmsten in die Taschen der Reichsten. Und die schlimmsten Folgen kommen erst noch. Bettina Kenter, Germering