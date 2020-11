Kultur für alle - und Frischluft

Als ältere Frau bin ich mit den auch teilweise strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus voll einverstanden. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist die Reduzierung bei Oper und Konzert auf 50 Personen ("Bühnen im Krisenmodus" vom 27. Oktober).

Ich muss ab und zu mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Hier sitzen die Menschen dicht gedrängt, Lüftung gleich null. Auf den Sitzen bleibt kein Platz frei. Der Konzertsaal im Gasteig ist riesig, mit Klimaanlage, mit einer sehr hohen Decke, die Sitze aufsteigend bis in den hintersten Winkel. Es kann doch nicht so schwierig sein, in einem solchen Raum mehr als 50 Personen einen lange vermissten Kunstgenuss zu ermöglichen. Selbst wenn man nur jede dritte Reihe mit jeweils zwei Sitzen Abstand besetzt. Das Gleiche gilt für die Staatsoper.

Zurzeit liest man viel über die Jugend, die große Probleme hat, weil sie nicht mehr feiern kann, Geburtstage ausfallen, Familien nicht in Herbst- und Winterurlaub reisen können. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber sie haben alle noch ihr Leben vor sich und können irgendwann alles nachholen.

Auch uns Menschen über 70 treffen die gleichen Probleme, wir haben allerdings oftmals nicht mehr so viel Zeit, um alles, was wir jetzt versäumen, nachzuholen. Deswegen sollte man zumindest unsere kulturelle Seele nicht so verkümmern lassen. Monika Kuß, München

Ein Denkmal für Peter Kluska

Mit Wehmut habe ich vom Tod des Landschaftsarchitekten Peter Kluska erfahren ("Grüne Partituren", 30. Oktober/1. November). Allein durch das landschaftliche Kunstwerk des Westparks, das er zur IGA 1983 geschaffen hat, verdient er es, dass ihm dort ein Denkmal gesetzt wird. Ich erinnere mich noch, wie ich Ende der 1960er-Jahre als junger Student an ödem, flachem Gelände vorbei in die Stadt gefahren bin. Ich erinnere mich noch, wie dann Anfang der 80er-Jahre sich die Landschaft hügelig geformt hat, mit dem genialen Ansatz, den Aushub zur Modellierung der Hügel zu verwenden. Wie allmählich ein Landschaftspark mit unterschiedlichen Zonen entstand, der bis heute erhalten ist und der zu allen Jahreszeiten vielen Menschen Erholung und Freude bringt. Ja, man sollte Peter Kluska im Westpark ein Denkmal setzen. Harald Thomas, München

Überlebensfragen

Der fleischessende Mensch isst Tiere. Diese "gesunden" Tiere müssen auch irgendwann einmal getötet werden. Der Mensch hält sich Tiere im Zoo, im Tiergarten oder sonst irgendwo, um sie vor dem Aussterben zu retten! Wer hat denn diese Tiere überhaupt in diese missliche Lage gebracht? Auch diese Tiere, wie die im Nürnberger Tiergarten, müssen vom Menschen gefüttert werden, und dafür müssen andere Tiere ihr Leben lassen. Wer killt wohl diese Tiere? Nun ist das Entsetzen groß, dass der Löwe "Subali" im Tiergarten getötet werden soll, nur weil er keinen Nachwuchs zeugen kann ("Sterben für den Artenschutz", 7./8. November). Wir Menschen sind eben irgendwie sehr einfach gepolt, wir halten uns Tiere, die lieb und putzig sind, wollen aber auf der anderen Seite nur Fleisch im Billigangebot kaufen, das nicht aus der Massentierhaltung kommen sollte. Klaus P. Jaworek, Büchenbach

Corona-Regeln durchsetzen

Ich war bisher sehr einverstanden mit den strengen Regeln, die uns auferlegt wurden. Aber jetzt geht eine Verzweiflung um im Land, die mit nichts aufzuwiegen ist. Ich bin täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, gehe durch die Münchner Innenstadt, treffe ständig auf Leute ohne Mund-Nasen-Schutz. Würde das besser kontrolliert und bei Missachtung der Regeln Bußgelder erhoben, hätten wir nicht den massiven Anstieg der Infizierten ("600 Verstöße gegen Corona-Beschränkungen", 2. November). Ich habe viele angesprochen, erhielt böse Antworten oder Stinkefinger. Auch Polizisten und andere Ordnungshüter sprach ich an, erhielt faule Antworten. Strafen, Bußgelder, strenges Durchgreifen hätten den Lockdown verhindern können. Marlene Schmidt, München