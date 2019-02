4. Februar 2019, 18:42 Uhr Weitere Briefe Ja zu mehr Tierwohl, nein zu Pendel und Rute

Mehr tun fürs Tierwohl

Respekt für den mutigen Schritt einer Amtstierärztin, die ihre Unterschrift für einen Tiertransport einer trächtigen Kuh aus dem Landkreis Mühldorf nach Usbekistan (5000 Kilometer!)) verweigert hat ("Tierärztin verhindert Export von trächtiger Kuh" vom 1. Februar). Auch Kompliment an den zuständigen Landrat in Landshut, der sie dabei unterstützte und weitere Transporte dieser Art verhindern will. Ich wünsche mir noch viel mehr couragierte Veterinäre und Veterinärinnen, die das qualvolle Leid aller Tiere während der Transporte endlich stoppen. Ich wünsche mir auch endlich eine artgerechte Haltung von Nutztieren. Keine Kühe mit Rieseneuter, keine leidvollen Transporte der viel zu viel geborenen Kälber, keine in winzige Gatter eingesperrten Muttersauen, keine Kastration ohne Betäubung von Ferkeln, keine Legebatterien und Geflügelfarmen, und, und, und.

Wann ist endlich Schluss mit diesen Verbrechen auf Kosten der Tiere? Wann endlich treffen die Verantwortlichen in Politik und Landwirtschaft geeignete Maßnahmen für das Tierwohl?

Ich danke den Journalisten und Journalistinnen, die sich mit dieser grausamen Realität immer wieder auseinandersetzen und diese veröffentlichen. Sibylle Paulus, München

Hokuspokus mit der Rute

Der Beitrag "Der Rutengänger von Vilsbiburg" (vom 23. Januar) berichtet über einen Freiherrn von Pohl, der vor 90 Jahren in meiner Heimatstadt durch Untersuchungen mit der Wünschelrute den unwiderlegbaren kausalen Zusammenhang zwischen Wasseradern und Krebserkrankungen entdeckt haben soll. Der Artikel geht unter anderem auch auf die ablehnende Haltung der Wissenschaft zur Radiästhesie ein, möchte aber deren Anhänger offensichtlich nicht zu sehr vergraulen. Tatsache ist, dass die Unsinnigkeit des Wünschelrutengehens in zahlreichen Untersuchungen längst nachgewiesen worden ist. Das Versagen der Rutengänger unter nachprüfbaren Bedingungen ist auch der Grund, warum Preisgelder bis zu einer Million Dollar für den Nachweis dieser paranormalen Fähigkeit seit Jahren nicht abgeholt werden. Wenn zuträfe, dass Freiherr von Pohl mit seiner Wünschelrute bereits damals die eigentliche und immer vorhandene Ursache für Krebs nachgewiesen hat, kann dann wohl die gesamte internationale Krebsforschung der letzten 50 Jahre nur eine Verschwendung riesigen Ausmaßes gewesen sein.

Erfreulich finde ich in diesem Zusammenhang, dass die Vilsbiburger Volkshochschule, die ja einen Auftrag zur Volksbildung hat und mit öffentlichem Geld unterstützt wird, seit einigen Jahren keine Kurse für Wünschelrutengehen und Pendeln mehr anbietet. Walter Kreill, Vilsbiburg

Reiches München

Wieso soll der Bund der reichen Stadt München Geld geben ("Reiter: Ohne Geld vom Bund keine neuen U-Bahnen" vom 24. Januar)? Es ist eher an der Zeit, dass die Stadt etwas mehr Haushaltsdisziplin an den Tag legt und sich eine andere Finanzierung überlegt wie beispielsweise eine City-Maut. Wenn dann weniger Autos in der Stadt unterwegs sind, ist auch gleich für die Auslastung der neuen U-Bahn-Linien gesorgt. Erich Würth, München