Legende und Ignoranz

Die Dummheit ist grenzenlos. Petitionen, Demonstrationen, Beleidigungen für das kleines Wort "Mohren", das nicht einmal so schlimm klingt wie die Wörter "Rasse" oder "Rassismus" ("Der Streit um den ,Mohren'" vom 25. Juni). Das berühmte Hotel "Drei Mohren" in Augsburg leidet unter der Unkenntnis seiner Legende. Im Jahr 1495 sollen vier dunkelhäutige Mönche aus Abessinien nach Augsburg gekommen sein. Sie suchten Quartier bei dem Gastwirt Minner. Als der Winter einbrach, wollten sie wieder in den Süden marschieren. Dabei erfror einer von denen. Der Wirt holte die drei Überlebenden zurück, und sie blieben bei ihm bis zum Frühjahr. Der Wirt ließ daraufhin ein Gasthauschild mit den drei Mohren anbringen. Und was machen wir mit der Heiligen Sankt Afra in Augsburg? Sie war auch ziemlich "mohrig" ... Laure Kuntz, Schwabmünchen

Aufklärung oder Vertuschung

"Ein unliebsamer Augenzeuge" vom 15. Juni:

Das Schlimme an der Verfolgung des Zeugen ist, dass dieser das Video nicht herausgeben soll, um es zu Ermittlungen gegen die polizeilichen Täter zu verwenden, sondern um es zu vernichten. Vertuschung, Vernichtung von Beweismaterial und Strafvereitelung sind leider an der Tagesordnung, wenn es um Polizei-Kriminalität geht, auch bei uns. Das Schlimmste daran ist, dass die Justiz solche Taten systematisch deckt. Das führt leider zu einem massiven Anstieg, ja zu einer nachgeraden Regelmäßigkeit solcher Taten, da sich die uniformierten Täter regelmäßig in Sicherheit vor Strafverfolgung wiegen. Wer aber Kriminelle in Uniform sogar noch gesetzlich schützt, muss sich nicht wundern, wenn die behördeninterne Kriminalität zum Regelfall wird. Dr. David Schneider-Addae-Mensah, Karlsruhe

Da capo für Gasteig-Umbau

"Gestaltend sparen" - diese Forderung erhält angesichts der Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen sowie der ja nicht verschwundenen Klimakrise doppeltes Gewicht. Ihr erstes Bild auf Seite R1 ("Sparen, schieben, streichen" vom 13./14. Juni) zeigt, wo man sofort ansetzen kann und sollte: Bei der geplanten "Generalsanierung" am Gasteig. Hier soll ein gut erhaltenes, funktionsfähiges, gerade einmal drei Jahrzehnte altes Großstadt-Kulturzentrum auf unabsehbare Zeit (mindestens fünf Jahre) geschlossen, durch teure, weit abgelegene Interims-Bauwerke temporär ersetzt und dann mit gigantischem Aufwand (circa 500 Millionen Euro und am Ende vermutlich sehr viel mehr) quasi neu gebaut werden.

Die daraus entstehenden Schäden für den laufenden Kulturbetrieb, für die öffentlichen Finanzen, Natur und Umwelt sind immens und durch die Zielsetzung einer "Sanierung" keinesfalls gerechtfertigt. Unzählige Veranstaltungen, Aufführungen, Konzerte, Bildungsangebote samt Bibliotheken müssen auf lange Zeit in schwer erreichbare Stadtviertel verlegt werden und werden viele, zum Teil betagte oder weniger bewegliche Nutzer nachhaltig oder gar für immer vertreiben. 36 guterhaltene Bäume, teils wunderschöne alte Kastanien, die damals beim Neubau (1984) noch mühevoll gerettet wurden, sollen vernichtet werden.

Die begrünte Zone vor dem Gebäude soll einem gigantischen Glaskasten-Vorbau und weiträumigen, baumlosen Treppenanlagen weichen. Diese Maßnahmen werden die Energiebilanz allein schon wegen der notwendigen Kühlung im Sommer erheblich belasten und widersprechen allen Bemühungen, ein besseres Klima durch Baumbestand und Begrünung zu ermöglichen.

Noch könnte man durch einen Aufschub (etwa bis zur Eröffnung einer neuen Konzerthalle) und anschließende maßvolle Sanierung (ohne Schließung) das Zentrum Gasteig mit seinem hohen Kultur-, Bildungs- und Erholungswert weiter funktionsfähig erhalten und dem Stadtsäckel ein (weiteres) tiefes Loch ersparen. Prof. Dr. Wolfgang Hesse, München

Isar-Halligallisierung per Floß

Die Isar-Floßfahrten sollten überhaupt verboten werden ("Isar-Floßfarten entfallen komplett" vom 23. Juni)! Die Halligallisierung des Flusses, die billige Bespaßung in bierseliger Pseudotradition und die Zerstörung der heiligen Stille passen in die Zeit und passen nicht in die Zeit. Friedhelm Buchenhorst, Grafing