Inklusion? - Exklusion!

Staatsforst auf gutem Wege

Wenn die bayerische Forstministerin Kaniber aktuell neue Naturwaldgebiete in Bayern bekannt gibt ("Die Axt aus dem Wald verbannt" vom 29. Mai), finde ich das einen Grund zur Freude. Denn hier könnte man doch glatt das Aufkeimen einer neuen Idee von öffentlichem Wald sehen. Das heißt vor allem: Weg vom Joch der Forstwirtschaft. Vier Großschutzgebiete wurden von Frau Kaniber bekannt gegeben. Sie seien nun Naturwälder, in denen die natürliche Entwicklung von Wäldern mit jungen, alten und absterbenden Bäumen unter Schutz vor forstlichen Eingriffen steht. Der Böhlgrund im Nationalpark in spe Steigerwald, der ja bereits ein 182 Hektar großes Naturwaldreservat beherbergt, vergrößert sich also zum Naturwald Knetzberge-Böhlgrund mit 850 Hektar Größe.

Es ist lange her, dass die Staatsregierung so mutig bei der Ausweisung von Großschutzgebieten vorgegangen ist. Hätte man sich nur noch ein wenig mehr vorgewagt, hätte man den Hohen Buchenen Wald wieder zum Schutzgebiet machen können. Denn dieses Gebiet wäre als Kandidat für ein erstes bayerisches Weltnaturerbe der Unesco besser geeignet gewesen. Der Hohe Buchene Wald, an sich schon ökologisch höchst wertvoll, hätte auch noch eine geradezu ideale Verbindung zwischen den beiden bemerkenswertesten Naturwaldreservaten im Steigerwald geschaffen, Waldhaus und Brunnstube.

Was nicht ist, kann hoffentlich noch werden. Wenn Markus Söder den Sprung wagt, die Blockaden mildert und um Eck herum denkt (gemeint ist Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck, CSU, zugleich Chef des Anti-Nationalpark-Vereins "Unser Steigerwald"; d. Red.), lässt sich ein geschickter Weg zum neuerlichen Naturwaldreservat Hoher Buchener Wald finden. Für mehr heimische Wildnis! Und wäre das nicht einmal eine schöne Vorstellung: Wälder, in denen das natürliche Gleichgewicht so gut intakt ist, dass es nicht mehr nötig ist, Vogel- oder Fledermauskästen aufzuhängen? Nikolaus Rebhan, Bamberg

Wo Geld da ist, und wo nicht

Da kam Corona gerade zur rechten Zeit ("Erste Sparmaßnahmen treffen sozialen Träger", 22. Mai). Das Vorkaufsrecht der Stadt zur Arcisstraße 63 wird in Höhe von 24 Millionen Euro nicht wahrgenommen, es liegt auch 25 Prozent über dem Verkehrswert. Liegt Wucher vor? Wie kann es das geben, wo sich doch der Stadtrat Wohnungspolitik ins Programm geschrieben hat? Oder geht das gerade damit einher? Das Championsleaguespiel im Sommer kostet 40 Millionen Euro inklusive der Tafel für circa 500 notleidende Funktionäre und Ehrengäste. Und was kostet die Veranstaltung der IAA 2021 gleich wieder? Lauter nachhaltige Werte? Ilka Wagner, München

Inklusion? - Exklusion!

Weder ein Konzept noch ein beachtenswertes Engagement für behinderte und benachteiligte Kinder und Jugendliche - so der Tenor des Artikels "Unter dem Radar" (27. Mai). Schwer Behinderte bleiben einfach zu Hause, fertig. Quo vadis Inklusion? Exklusion total! Wenn etwas aus der Zeit der coronabedingten Schulschließungen hätte gelernt werden können, dann: die gesellschaftliche Bedeutung der Schule für soziales Leben und Lernen, auch für Kinder weitab von Abschlüssen und Übertritten. Befreit die Schule aus der Leistungsschublade, in die sie so gern gesteckt wird. Dr. Bernd Albert, Schwarzenbruck