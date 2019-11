Abbiegen sicherer machen

Es ist für mich absolut unverständlich und menschenverachtend, dass die Politik sich diesem todbringenden Problem nicht intensiver zuwendet und sofortige Abhilfe anordnet ("Ein Spiegel gegen die Todesgefahr" vom 9./10. November). Dass ein Verkehrsminister mit dem Tod unschuldiger Menschen, darunter auch Kindern, so lax umgeht, disqualifiziert ihn als Minister. Notwendig und selbstverständlich wäre es, diese Abbiegeassistenten mit sofortiger Wirkung verpflichtend einzuführen und keine Lastwagen ohne diese Einrichtung auf deutschen Straßen zuzulassen. Diese Assistenzvorrichtung erst im Jahr 2024 vorzuschreiben, ist menschenverachtend und disqualifiziert die Verantwortlichen, insbesondere den Verkehrsminister - der ja auch aus anderen Gründen ohne Fortune agiert - mit sofortiger Wirkung.

Meines Wissens sind deutschlandweit 42 Menschen, darunter auch Kinder in München, zu Tode gekommen, ganz abgesehen von den Schwerstverletzten, zu deren Zahl mir keine Daten vorliegen. Ein Hinauszögern der notwendigen Einführung dieses Abbiegeassistenten bedeutet, eine mindestens für die Dauer von fünf Jahren höhere Zahl an Opfern billigend in Kauf zu nehmen. Diese Tatsache sollte den Verantwortlichen zu denken geben. Die Politik könnte durch entsprechende sofortige Maßnahmen das in vielen Fällen verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen.

Ich frage mich wirklich: Was muss noch passieren, um hier nicht sofort zu handeln?

Prof. Dr. med. H. Jochen Medau, Coburg

Klimapreis für UFO?

Wo nur blieb am vergangenen Friday for future das Freudengeschrei über die deutschlandweit (und etwa zur Hälfte in München) gestrichenen 1500 Flüge ("260 Lufthansa-Flüge annulliert" vom 8. November)? Wo der Jubel, weil an den beiden Streiktagen der Flugbegleiter der Welt in großer Menge klimaschädliche Emissionen erspart geblieben sind? Wenn viele Zeitgenossen praktisch wirklich ernst nähmen, was viele theoretisch fordern, müsste man jetzt den lautstarken Ruf nach einem Klimaschutzpreis für die streikende UFO-Gewerkschaft vernehmen. Aber in die Annalen werden wohl nur eingehen die langen Gesichter der über 150 000 an ihrem Flug gehinderten, oft rat- und hilflosen Passagiere - Dokumentation der Kluft zwischen Ideal und Realität. Peter Maicher, Zorneding

Systematisches Armutsrisiko

"Zu viel Monat fürs Geld" vom 28. Oktober:

Vor Abschaffung der "Arbeitslosenhilfe" gab es mal einen recht gut funktionierenden Sozialstaat. Seit der "Agenda 2010" wuchern Niedriglöhne und Hartz-IV-Elend. "Mehr Menschen in Arbeit"? Die "neu geschaffenen Arbeitsplätze" - meist mies-prekäre und oft Teilzeit-Beschäftigungen im Niedriglohnsektor - haben die Volksverarmung so richtig in Schwung gebracht; und bezahlbare Wohnungen wurden vom Staat an Immobilienhaie verhökert.

"Mehr Bildung"? Arbeitslosengeld-II-Beziehenden und ihren Kindern werden systematisch die Lebensgrundlagen entzogen: Für Bildung haben sie kaum einen Euro monatlich, und bereits 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind auf Armentafeln angewiesen. Wohlfahrtsverbände und andere haben schon vor Einführung der "Agenda 2010" vor der Massenverelendung gewarnt, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Bettina Kenter, Germering