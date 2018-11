25. November 2018, 18:54 Uhr Weitere Briefe Hilflose Justiz und eine Bringschuld bei der Kirche

Hilflose Justiz

Das Gefängnispersonal der Jugendstrafanstalt Ebrach sieht sich aufgrund des hohen Ausländeranteils vor große Probleme gestellt, die vor allem in der schwierigen sprachlichen und interkulturellen Kommunikation mit den Gefangenen liegen ("Integration hinter Gittern", 23. November). Dazu heißt es: "Aber weil weder im Justizministerium noch im Sozialministerium jemand erklären konnte, wie ein Integrationskurs auszusehen hat, mussten die Mitarbeiter in der JVA Ebrach ein eigenes Konzept entwerfen."

Ich fasse es nicht: Seit über zehn Jahren entwickeln Fachleute der Volkshochschulen (ich gehöre zu diesen), des Goethe-Instituts und anderer Sprachschulen im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Alphabetisierungs-, Sprach- und Integrationskurse für Migranten, und die Laien der JVA müssen es selber tun, weil die zuständigen Ministerien keine Ahnung haben, dass solche Konzepte längst vorliegen und in der ganzen Republik inklusive Bayern erfolgreich erprobt wurden. Was für eine Ignoranz! Hier hätte Ministerpräsident Söder offenbar einiges zu tun. Dr. Hermann Engster, Göttingen

In den fast sicheren Tod

"Abschiebeflug nach Kabul" vom 15. November:

Suizidgefährdete und Kranke werden nach Afghanistan abgeschoben. Flüchtlinge, die für die USA in ihrem Land gearbeitet haben und in den fast sicheren Tod abgeschoben werden. Ein anderer, der Aussicht auf einen Arbeitsplatz hatte, stand vor einer Operation, die ihn vor Taubheit retten sollte. Diese Operation wird kaum in Afghanistan zum Erfolg führen, wenn sie denn überhaupt gemacht werden kann. Der Artikelschreiber nennt diese Ausweisungen verharmlosend "herzlos" (und zitiert damit einen Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats wörtlich; d. Red.), ich meine, der Tatbestand der Beihilfe zu Tötung und Körperverletzung ist zu prüfen und sollte den Staatsanwalt auf den Plan rufen. Bert Unckell, Würzburg

Gedenken macht noch keine Reue

Anstelle des jetzt von den deutschen Bischöfen kurzfristig angekündigten Gedenktages für die Opfer sexuellen Missbrauchs ("Wir haben versagt", 19. November) sollten sich die Bischöfe lieber um die konkrete Zuwendung zu den Betroffenen, rechtliche Aufklärung und nachhaltige Aufarbeitung kümmern. Statt Gottesdienstfeiern für die Betroffenen sollten diese gemeinsam mit den Betroffenen und deren Selbsthilfeorganisationen gestaltet werden. Dabei sind dann die besonderen Bedingungen sexualisierter Gewalt und ihrer jahrzehntelangen Vertuschung innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu thematisieren.

Glaubhafte Reue manifestiert sich nicht durch einen Gedenktag, der die Geschehnisse bereits zu einem Ereignis der Vergangenheit macht. Für die Kirchenleitungen ist es nun höchste Zeit, sich endlich der konkreten Verantwortung zu stellen. Neben der Aufarbeitung braucht es eine Veränderung von Priesterbild und Priestererziehung, neue Konzepte zur Klerikerausbildung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe und Distanz in der Seelsorge. Dies alles wird nur möglich sein, wenn die römisch-katholische Kirche Sexualität enttabuisiert und mit Hilfe der Humanwissenschaften eine von Verantwortung geprägte Sexuallehre entwickelt. Christian Weisner, Dachau

Belohnter Söder-Jubel

Dass jüngeres Alter ein Qualitätskriterium für die Zukunftsausrichtung des neuen Bayerischen Kabinetts ist, kann ich nicht nachvollziehen (Kommentar "In die Zukunft gerichtet", 13. November). Wenn Hans Reichhart nun Minister geworden ist, dann war für mich das ausschlaggebende Kriterium die Aktion der Jungen Union zur Huldigung von Herrn Söder. Quasi Jubelperserbelohnung. Umso bedauerlicher finde ich, dass ein Mann wie Marcel Huber abserviert wurde, der ohne Skandale ruhig und sachlich seine diversen Funktionen ausgeübt hat. Alfons Englert, München

Seltsame Medizin-Planung

Bei den vielen Wohnungen in Neuperlachs Hochhäusern mit vorwiegend jungen Mietern ist der Bedarf für einen nahen Kreißsaal sicher dringlicher als in Harlaching bei niedrigerer Bebauung ("Neuperlachs Kreißsäle bleiben", 9. November). Warum will man Gebärenden einen weiten Weg zumuten, wo die Klinik "um die Ecke" liegt? Das zeigt, wie engstirnig und realitätsfern die Verantwortlichen für Menschen denken, wo überall gespart wird. Aber die medizinische Versorgung? Kein Wunder, wenn die etablierten Parteien abgestraft werden. Brigitte Broßmann, Neubiberg