3. April 2019 Weitere Briefe Herrlicher Boulevard und quälende Melodien

Pariser Boulevard als Vorbild

Der Artikel "Rollrasen auf der Fahrbahn" (27. März; über einen möglichen "Isar-Boulevard" in München) erinnert mich sehr positiv an Paris, wo vor Jahren die extrem befahrenen Straßen direkt am Seine-Ufer komplett für jeglichen Verkehr gesperrt wurden. Heute sind dort mehr und mehr Erholungszonen und Oasen der Ruhe für die Bevölkerung zu finden. Und, oh Wunder, das Leben in Paris geht - um mehr Lebensqualität reicher - weiter. Wäre immerhin mehr als eine Überlegung wert, und die CSU-Herrschaften könnten sich ja vielleicht doch aus ihrer chronischen Verkrustung lösen. Dr. med. Frieder Sametinger, München

Integrations-Hemmnisse

Seit über drei Jahren sind meine Frau und ich ehrenamtlich für eine achtköpfige syrische Flüchtlingsfamilie regelmäßig im Einsatz ("Sechs Menschen, ein Zimmer, 3000 Euro" sowie "Die Regierung muss hier sofort einschreiten", beides vom 27. März). Sie leben in einem Flüchtlingsheim in Feldmoching in zwei Zimmern (je rund 25 Quadratmeter) mit kleinem WC/Dusche, ohne eigene Küche. Da die Familie aus nicht klärbaren Gründen noch nicht die erforderliche Gesamtpunktzahl für eine theoretisch notwendige Zuweisung einer größeren Sozialwohnung erreicht hat (derzeit 108 Punkte), ergeben sich zunehmend Probleme. Obwohl die Familie ordentlich, sauber, lernwillig ist (unter anderem in Bezug aufs Erlernen der deutschen Sprache), kommen die Kinder in ein Alter (derzeit 2 bis 14 Jahre), das in den beengten Wohnverhältnissen zunehmend zu inner-familiären Spannungen führt. Beispielsweise ist ein konzentriertes Erledigen von Schulaufgaben zuhause schlicht unmöglich. Das führt folglich auch zu disziplinären Schwierigkeiten der Kinder in deren Schulen.

Wir befürchten, dass alle unsere Bemühungen um die Integration, die wir uns doch gesellschaftspolitisch wünschen, allein aus den geschilderten Gründen erfolglos bleiben werden. Karin und Dr. Eckard Heintz, München

Quälende MVG-Melodie

Mich nervt er auch, der neue Jingle der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG ("Der neue Jingle der Verkehrsgesellschaft", 30./31. März), und ich ertappe mich dabei, dass ich, wo immer möglich, lieber mit der S-Bahn als mit Tram oder U-Bahn fahre. Ärgerlich ist, dass der zweite Ton des Jingle, das Fis, etwas zu tief ist, sodass ein musikalisch empfindsamer Mensch von Jingle zu Jingle musikalisch leiden muss. Für die Endstationen wurde einfach der alte U-Bahn-Störungs-Jingle recycelt, was sicher Kosten gespart hat, aber die Sache auch nicht besser macht. Der Hintergrund der Melodie ist der Schäfflertanz ("Aber heit is koid"), der auf schlimme Notzeiten in Münchens Geschichte hinweist: die Pestepidemien und die Zeiten danach.

So eindrucksvoll der (richtige) Schäfflertanz ist, so sehr frage ich mich, ob man mit dieser Melodie (beziehungsweise nur drei nervös und falsch gespielten Tönen davon) von Haltestelle zu Haltestelle die Fahrgäste belästigen muss. Meine Bitte an die MVG: Seid so gut und denkt Euch etwas Anderes, Besseres aus! Dr. Rhaban Lammeyer, München

München erstickt am Geld

"Eine erstickende Metropole", 28. März:

Markus Söders Hypothese, "Geld sei ohnehin nicht das Hauptproblem der Münchner", legt die Vermutung nahe und nährt den Verdacht, der bayerische Ministerpräsident kennt die Landeshauptstadt mutmaßlich nur aus den abgedunkelten Fensterscheiben seines Dienstwagens. Michael Mieslinger, Eichenau