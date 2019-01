27. Januar 2019, 18:42 Uhr Weitere Briefe Harte Tattoo-Fragen und mehr Geld im Alter

Grenzverletzung

Ich musste mich furchtbar ärgern, als ich den Artikel "Ich kann und ich will nicht um Entschuldigung bitten" (22. Januar) über Sergei Polunin gelesen habe. Da stellte die ehemalige Bild-Chefredakteurin Tanit Koch an den Tänzer die Frage, wie wohl seine nächste Freundin damit zurechtkommen werde, wenn sie beim Sex Putins Konterfei (als Tattoo; d. Red.) auf seiner Brust ins Auge blicken müsse. Ja geht's noch? Das ist doch unverschämt, so etwas Privates vor mehreren Leuten zu fragen. Mich würde interessieren, welcher Aufschrei durch die Nation ginge, wenn ein Journalist eine solche Frage an eine Frau richten würde. Vermutlich könnte er sich eines Shitstorms in den digitalen Medien nicht erwehren, wäre gebrandmarkt bis an sein Lebensende und viele würden seinen "Kopf" fordern. Wie kann sich Frau Koch so etwas erlauben? Heidi Steffel, Maisach

Ein Zeichen für arme Alte

Es ist Oberbürgermeister Dieter Reiter hoch anzurechnen, dass er den Münchenzuschlag für Alte in der gruseligen GruSi ("Grundsicherung im Alter") um 100 Euro monatlich erhöhen will ("SPD will Zuschlag auf Grundsicherung erhöhen", 25. Januar). Zwar werden für den Ersatz einer veralteten Brille, eines Gebisses oder einer kaputten Waschmaschine Betroffene auch nach der geplanten Erhöhung auf Almosen durch Stiftungen oder heimliche Zuwendungen von Bekannten angewiesen sein, denn für mehrere Vorfälle dieser Art reicht das "Schonvermögen" von totaliter 5000 Euro nicht aus (und kann, wenn angeknabbert, nie mehr aufgefüllt werden). Doch die geplante Erhöhung würde das Alltagsleben Betroffener von "elendiglich" auf "mühsam" erleichtern, da die monatlich zur Verfügung stehende Summe sich einem menschenwürdigen Existenzminimum annähern würde, wie es von Lutz Hausstein in "Was der Mensch braucht" detailliert errechnet wurde. Mit dem geplanten Zuschlag setzt OB Reiter ein Zeichen, gesteht ein, dass das Wenige zu wenig ist, und macht Betroffenen Mut. Das ist viel in einer erbarmungslosen Gesellschaft, die den Armen ja oft sogar noch die Armut abspricht. Bettina Kenter, Germering

Von Dealern und Verkäufern

Ich danke der SZ für die Veröffentlichung des Leserbriefes "Lernen vom Darknet-Urteil" (17. Januar) und Frau Dr. Irene Gollreiter-Braunfels für das Verfassen. Sie wundert sich, dass derjenige, der die Plattform im Internet für einen Waffenhandel (Attentat am Olympiazentrum) bereitgestellt hatte, verurteilt wurde mit der Begründung: "Wer einen Markt schafft, der andere zu kriminellen Taten motiviert, der macht sich mitschuldig." Sie fragt sich, ob das nicht auch analog für die deutsche Politik gelten müsste, die seit Jahren den Waffenexport an dubiose Staaten legalisiert. Genau die gleichen Gedanken gehen mir durch den Kopf, seit hier die Ermittlungen gegen den Waffenverkäufer liefen. Nur zum Verfassen eines Leserbriefes reichte es nicht. Schon als Franz Josef Strauß mit Sohn in Arabien weilte, auch um Waffensysteme zu verkaufen, stellte ich mir die Frage nach dem Unterschied zwischen Waffenverkäufern (-dealern) und Rauschgiftdealern (-verkäufern). Beide argumentieren, nicht selbst andere zu töten oder zu schädigen und damit nicht für den "Gebrauch der Ware" verantwortlich zu sein. Seltsame Logik. Hartwig Hagenguth, Grafrath