Gratis-Gratulation

Die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Köhler, behauptet, dass Ministerpräsident Markus Söder einen Brief an alle Mitarbeiter der Freistaates verschickt habe, in dem er hervorhob, dass der Freistaat Bayern glänzend da stehe ("Millionenschwere Glückwünsche" vom 11. Dezember). Diese Beispiel brachte sie in Zusammenhang mit Mehrkosten für Glückwunschbriefe an Jubilare zu Geburtstagen. Allerdings erwähnte sie nicht, dass die Briefe an die Mitarbeiter, in denen diese für ihr Engagement und ihren Einsatz gelobt wurden, im Zusammenhang mit den Bezügeabrechnungen verschickt wurden, sodass keinerlei Kosten für den Steuerzahler verursacht wurden. Elfriede Welsch, Wilhelmsthal

Ethik und Freiheit

Die im Beitrag "Miese Noten für den Ethikunterricht" (28. November) angeführten fünf Studiengänge sind ganz sicher erforderlich, da laut Grundgesetz keine Staatskirche besteht (Art. 137 Weimarer Verfassung), und es ist nicht einzusehen, weshalb eine stattfindende frei gewählte Entwicklung der Bevölkerung in Weltanschauungsfragen aus Gründen irgendeiner religiösen Weltanschauung in ihrer Freiheit und Finanzierung eingeschränkt werden darf. In Ihrem Artikel sprechen sie ein Thema an, das im Argen liegt. Der Ethikunterricht wird sehr häufig nicht nur von Kirchenleuten durchgeführt, sondern auch per Lehrplan entworfen. Weltanschauungen mit und ohne Gottesbehauptung sollten in den Schulen vorgestellt werden. Das muss gleichberechtigt erfolgen. Da hilft auch kein exklusiver Interreligiöser Dialog, sondern nur neueste, abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, auf deren Vermittlung die Kinder einen Anspruch haben. Andreas Kielmann, München

"Billig" auf Münchnerisch

Und kein Ende in Sicht: Wieder einmal kennt die Überheblichkeit von Investoren keine Grenzen ("Ein Quadratmeter für 27 000 Euro" vom 15. November). Aber ohne Nachfrage kein Angebot. Doch kann man da nicht leise heraushören, dass es auch Wohnraum gibt, der für den "kleineren Geldbeutel" gedacht ist? 10 000 Euro pro Quadratmeter. Ich muss sagen, das haben mein Mann und ich (Polizist und Angestellte) in der Portokasse. Wir hoffen weiter auf bezahlbaren Wohnraum und Investoren mit sozialem Gewissen... Claudia Lang, Deisenhofen

Wohnen - ein Grundrecht

"Ein Quadratmeter für 27 000 Euro" (15. November) - demnach würde eine kleine Wohnung von 60 Quadratmetern 1,6 Millionen Euro kosten. Diese Bauherren sowie die Verantwortlichen für den Verkauf des Baugrundstücks sind beklagenswert! Anklagen sollte man auch den Gesetzgeber, der diese Transaktionen nicht verbietet. Es herrscht absolute Wohnungsnot für Menschen, die in München eine bezahlbare Wohnung suchen. Dem wird viel zu wenig Rechnung getragen. Wohnen ist ein menschliches Grundrecht, und wie können es die "Stadtherren" verantworten, Familien mit Kindern immer mehr ins Abseits zu drängen? Ruth Pass, Neuss

Geldwäsche unterbinden

Es mag ja sein, dass es genügend Wohlhabende gibt, die sich solche Preise für Wohnflächen leisten können und wollen (zum selben Thema), aber beim Kauf sollte danach gefragt werden, woher denn das Geld, das hier angelegt wird, stammt. Ansonsten ist dies Beihilfe zur Geldwäsche. Die Stadt sollte hier einschreiten und notfalls den Kauf untersagen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass das Finanzamt, als ich vor 25 Jahren meine Eigentumswohnung erwarb, genau wissen wollte, woher das Geld stammt. Offensichtlich ist man heute großzügiger geworden. Erich Würth, München