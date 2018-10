9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Weitere Briefe (1) Gondel-Bergekörbe und Politiker auf Abwegen

Mulmiges Gefühl

Der eine oder andere wird vermutlich in nächster Zeit eine Seilbahngondel mit gemischten Gefühlen betreten. Grund dafür dürfte das Seilbahnunglück bei der Zugspitzbahn sein ("Zugspitzbahn weiter gesperrt" vom 28. September). Bei einer Bergeübung riss eine Kette, der Bergekorb raste 280 Meter bergab und prallte ungebremst auf die stehende Fahrgastgondel. Dabei entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Gondel - es gibt nur zwei davon - bietet 120 Fahrgästen Platz. Was, wenn in dieser jetzt demolierten Gondel Menschen gewesen wären? Auch kann man einen Absturz bei einem so heftigen Aufprall nicht ausschließen. Man mag es sich nicht vorstellen Der Leiter der Seilbahnaufsicht Bayern, Albert Lippert, sagt dazu im Interview: "Wir wissen nicht, warum die Kette gerissen ist", und weiter, "normalerweise müsste dieser Kettenzug ein vielfaches des Gewichts des Bergekorbs tragen können." Na, dann sind wir doch wieder beruhigt. Gerhard Ostertag, Bissingen-Teck

Geisterfahrer

Da gehen am Tag der Deutschen Einheit in München zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen den Rechtsruck, gegen Hetze und Hass und gegen das schärfste Polizeiaufgabengesetz Deutschlands zu demonstrieren ("Tag der Münchner Einheit" vom 4. Oktober). Die Polizeiführung zeigt sich "sehr zufrieden" mit der friedlichen Demonstration. Und was fällt dem bayerischen Innenminister und Integrationsminister Joachim Herrmann dazu ein? Bei der Demonstration habe es sich "um eine üble Stimmungsmache" gehandelt. Nur gut, dass schon einen Tag später die Umfragewerte der CSU um weitere zwei Prozent absacken, jetzt auf 33 Prozent.

Man fragt sich nur, wie viele Großdemonstrationen Herr Herrmann und Herr Söder noch brauchen, um zu erkennen, dass nicht alle die anderen die Geisterfahrer sind, sondern sie selbst. Günter Keller, München