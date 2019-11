Getarnter Extremismus

"Herbst" war das erste Lied, das ich von Kollegah gehört habe, vor über zehn Jahren, ich fand es eigentlich ganz okay. Damals hörte ich auch öfter mal Bushido oder Chakuza. Heute achte ich viel genauer auf die Texte von Rappern und nehme sie wörtlich, weswegen ich gar nicht anders kann, als vielen deutschen Rappern frauenfeindliche und homophobe Ausdrücke vorzuwerfen ("Misstöne aus der tiefgrauen Zone" vom 16./17. November). Ich finde es nicht okay, "Gangbang" als eine Metapher im Battle-Rap zu verwenden, um andere Rapper in der Szene so richtig zu dissen und fertig zu machen, wenn es eigentlich ein Vorgang von sexueller Gewalt gegen eine Frau ist. Zahlreiche Jugendliche in Deutschland hören in Raps wie diesen, Frauen als nichts weiter als ein Objekt zu betrachten.

Mädchen, die diese Musik hören, mindern auf gefährliche Weise ihr eigenes Wertgefühl, wenn die Lyrics propagieren, Frauen jeglichen Respekt abzuerkennen. Doch diese Kritik trifft in der Regel höchstens auf höhnisches Gelächter in der Rapszene, die den Graubereich, in dem alles möglich ist, schon seit Jahrzehnten für sich und ihren Erfolg auserkoren hat. Die Kunstform des Battle-Rap darf anscheinend weiterhin alles: Eine künstlerische Auseinandersetzung auf Kosten von Frauen, Homophobie und Antisemitismus.

Besonders Kollegahs Musik hat eine erschreckende Entwicklung durchgemacht. Er schlendert nicht mehr wie 2008 durch den Herbst mit in der Sonne funkelnden Klunkern, sondern setzt gezielt antisemitische und frauenfeindliche Äußerungen und Verschwörungstheorien ein, um zu provozieren. Kunst- und Privatfigur werden eins, unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit wird extremistisches Gedankengut salonfähig. Gegen seinen Auftritt am 14. Dezember im Backstage in München sollte deshalb protestiert werden. Die Zeit, in der wir die Augen vor Antisemitismus und sexualisierter Gewalt einfach verschließen, muss vorbei sein. Stella Christiansen, München

Da hockst di nieder

Den Anschluss der neuen öffentlichen Toiletten mit Strom, Frisch- und Abwasser mit 600 000 Euro pro Toilettenhäuschen (oder doch pro Toilettensitz?) zu kalkulieren, ist ein Schnäppchen ("Ein dringendes Bedürfnis" vom 21. November). Denn für diesen Preis wird die Stadt wohl ein eigenes Abwassernetz nur für ihre Toiletten bauen, ausgestattet mit Kacheln aus Nymphenburger Porzellan, selbstverständlich nicht aus Meißen, und ein eigenes Klärwerk noch dazu. Man könnte aber auch einfach den nächsten Schmutzwasserkanal in der jeweiligen Straße nehmen, aber dies käme viel zu günstig. Andreas Lesser, München

Vor lauter Streit kaum mehr SPD

Zum Kommentar "Dauergekränkt statt selbstbewusst" vom 21. November:

Gratulation, besser kann man es nicht sagen. Es ist schon schwer zu ertragen, was aus der SPD geworden ist. Eine Partei, die mit Streit in der eigenen Partei völlig ausgelastet ist. Rainer Killi, München